上海红色圣地缘何“圈粉”无数

2018-4-27 8:21:52

网友参加发现之旅活动。

武警某部官兵在中共四大纪念馆内开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。

清晨上海,淮海路、新天地,熙熙攘攘。兴业路76号,共产党人的精神家园,中国共产党第一次全国代表大会会址,又迎来参观的人群。晨曦微露,等待参观的人们排起长队,队尾已经到了马当路。入纪念馆、按下指纹、取二维码、手机扫码,一个网上纪念馆就蹦了出来,半个小时的参观线路在互联网上获得了无限延伸。当革命圣地遇见“互联网+”,瞬间“吸睛”、“圈粉”无数。

永不褪色

在日前召开的全国网络安全和信息化工作会议上,中共中央总书记习近平强调,要加强网上正面宣传,凝聚亿万网民,深入开展理想信念教育。

红色圣地如何才能不褪色?上海市给出的答案是:充分挖掘红色文化,整合红色文化资源,创新红色文化的表现方式。在中共一大、二大、四大纪念馆,红色旅游争搭“互联网+”快车,让观众更好地体验了历史和文化韵味。

一个纪念馆已经延伸出无限网络空间。官网、微博、微信,已是红色圣地“互联网+”的标配。在一大、二大、四大纪念馆,“纪念馆未进,公号已关注”,在这些“红色”微信公号中,可以听语音讲解,可以上党课,可以查看“人物介绍”、“基本陈列”、“馆藏精品”等。馆内工作人员介绍,纪念馆一般参观时间为半个小时,而网上纪念馆内容丰富,想看多久都成,还可以参加红色活动。

中共一大纪念馆馆长徐明介绍,近年来,红色旅游发展有两个趋势:一个是红色旅游的目标受众正在趋于年轻化;另一个是一线城市及经济发达地区红色旅游的普及率更高。

2004年底,红色旅游的概念被提出后,红色旅游持续升温。旅游网络数据显示,前往北京、上海、南京、武汉、长沙、遵义、延安等城市的出行人次开始增多,其中以延安和遵义两地最受欢迎。传统革命圣地对游客的吸引力依旧不减,热门红色景点备受游客追捧。

旅游业专家建议,发展红色旅游,必须打造一个设施完善且构造合理的综合服务体系。红色圣地要在充分了解游客真实需求与期待的基础上,以全方位的服务满足游客的体验要求,运用“互联网+”,从空间和时间的多维角度设计红色旅游景点,最大限度地利用宝贵的红色资源。

勇于创新

红色圣地饱经沧桑,怎样迸发新活力?《2016-2020年全国红色旅游发展规划纲要》指出,红色旅游要凸显教育功能。实践证明,红色旅游主要功能、最大功能、核心功能是教育。红色旅游名为旅游,实为教育,教育功能的凸显,符合新时代红色旅游发展实际。借助“互联网+”,线上线下齐发力,红色圣地瞬间“圈粉”无数。

评价一个红色景区景点的建设,衡量一个地区红色旅游的发展,关键和根本是看教育功能发挥得如何。景区景点不论规模大小,只要能让人们怀着崇敬的心情走进去、充满感恩的心情走出来,就是成功的红色之旅、精神之旅、难忘之旅。

上海旅游电子优惠平台新上线的“发现之旅——中共一大·回到1921”,寓教于乐,带领网友超越时空的界限,感受更鲜活的历史。“发现之旅”是一款手机互动游戏,可在任务挑战、情境互动、角色扮演中巡礼圣地,用发现的眼,去发掘、去体验,让网友找回的红色初心。产品行程的第一部分在中共一大会址纪念馆展开。产品研发人员在密室逃脱原型的基础上,通过深挖一大会址展陈,结合专业文献和党研史专家指导,开发了近200道、多种题型的趣味关卡,成功闯关的过程就是生动的党史学习过程。

与时俱进

“红色旅游”以红色为核心,旅游为载体,为讲好中国故事、传播好中国声音搭建了广阔平台。每年暑假期间,湘潭市韶山毛泽东故居和纪念馆、北京中国人民革命军事博物馆、上海中共一大会址等景点,都是国内游客希望带着孩子去看看的地方。根据最新出炉的《2017中国红色旅游报告》显示,国内红色旅游的出游人次同比大幅增长,上海和北京、南昌、广州等城市共同位列红色旅游十大出发地城市,这些充分说明了红色旅游深受民众喜爱。

上海淞沪抗战纪念馆馆长唐磊介绍,建设纪念馆,并不是说要宣传仇恨。仇恨应该化解,但是记忆应该永存。只有警醒在心,才会奋斗向前。和平年代来之不易,让每一位中国人时刻保持警醒,就是要居安思危、砥砺前行。2017年,上海淞沪抗战纪念馆为纪念全民族抗战暨“八·一三”淞沪会战爆发80周年开展了一系列活动。其中,8月13日至10月15日,《浴血长空——中国空军与上海抗战》原创展览,以史实为依据,通过80张照片,近40件珍贵文物,全方位地展示中国空军参加上海抗战的整个过程。纪念馆官网、微博、微信同步推进,全时空警示后人。

红色圣地怎样创新推广方式,提升知名度、美誉度?上海市的做法是:除了建设独立网站和网上纪念场馆,利用微信、微博等信息技术开展红色文化传播推广外,红色旅游与时俱进、推陈出新,不断创新红色旅游传播形式、内容。上海市积极运用新媒体推广“红色旅游+互联网”,建立完善红色旅游网站、网上展馆,实行智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送全覆盖,为红色旅游发展插上了信息化的翅膀。(人民日报海外版记者 王丕屹)

《 人民日报海外版 》( 2018年04月27日 第 08 版)