【习声回响】习近平总书记考察长江 勉励大家守护好一江碧水

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央广网

过荆州、入岳阳：把脉长江经济带发展

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25日上午，习近平总书记驱车一个半小时，从宜昌前往荆州。在荆州港码头登上轮船，顺江而下，考察长江。船行4个小时，抵达石首港。随后，他又驱车一个多小时，深入到长江湖南岳阳段考察。

△视频：习近平乘船考察长江（来源：央视新闻）

总书记不顾舟车劳顿，实地察看长江沿岸生态环境和发展建设情况，调查研究党中央提出的长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的要求落实到位了没有，下一步如何把长江经济带发展推向深入。

登船后，习近平来到甲板，凭栏眺望。看到江面上过往的货船，他问：每天都是这样忙碌吗？晚上也通航吧？航道里危险的暗礁清除了没有？船上的生活用水还是直排吗？



结合展板，习近平详细了解了长江干线航道治理、荆江大堤保护等情况，并听取了国家发展改革委、交通运输部、水利部和湖北省负责同志的汇报。

长江经济带，覆盖11个省份，人口占到全国的40%、GDP也占全国的40%。总书记强调，长江经济带发展事关重大，每一步都要稳扎稳打。

习近平说，我提出长江经济带发展共抓大保护、不搞大开发，首先是要下个禁令，作为前提立在那里。否则，一说大开发，便一哄而上，抢码头、采砂石、开工厂、排污水，又陷入了破坏生态再去治理的恶性循环。所以，要设立生态这个禁区，我们搞的开发建设必须是绿色的、可持续的。



今年全国两会期间，习近平在参加重庆代表团审议时讲到了这一点。

从2016年1月重庆座谈会以来，长江经济带发展贯彻生态优先理念已经愈发明晰，不断深入人心。总书记此次到长江考察，就是要进一步统一思想，并通过实地调研进行分类指导。他用“兵马未动粮草先行”打比方，在长江经济带发展上，这个粮草，指的就是思想认识。

习近平强调，长江经济带不是独立单元，涉及11个省份，要树立一盘棋思想，全面协调协作。

长江是中华民族的母亲河。让母亲河永葆生机活力，这是长江经济带发展的题中应有之意。



习近平强调，人与水的关系很重要。世界几大文明都发源于大江大河。人离不开水，但水患又是人类的心腹大患。人类在与自然共处、共生和斗争的进程中不断进步。和谐是共处平衡的表现，但达成和谐需要有很多斗争。中华民族正是在同自然灾害做斗争中发展起来的伟大民族。现在，水患仍是我们面对的最严重的自然灾害之一。要认真研究在实现“两个一百年”奋斗目标的进程中，防灾减灾的短板是什么，要拿出战略举措。



25日下午，习近平来到湖南岳阳，考察了位于长江沿岸的岳阳市君山华龙码头。

这里曾经是非法砂石码头。由于建在长江干流河滩，码头所产生的粉尘、废水、废渣破坏湿地生态，污染长江河水，影响汛期行洪。



去年以来，岳阳市对这个码头进行了拆除整治。如今，河滩复绿，尽显生机。

习近平走进一处巡护监测点，通过实时监控察看了东洞庭湖国家级自然保护区生态保护状况。总书记勉励大家继续做好长江保护和修复工作，守护好一江碧水。









