【央视快评】让长江经济带成为高质量发展的强大引擎

来源：央视网

4月26日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。总书记强调，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持共抓大保护、不搞大开发，加强改革创新、战略统筹、规划引导，以长江经济带发展推动经济高质量发展。

“巨海一边静，长江万里清。”作为世界第三长河，滚滚长江和滔滔黄河一样，孕育了悠久深厚的中华文明，是中华民族的母亲河。习总书记站在中华民族长远利益和永续发展的高度，专题研究新时代长江经济带发展，并从国家发展的全局角度和高质量发展的战略视角，提出了一系列重要战略思想，进一步明确了以长江经济带发展推动经济高质量发展这一重大国家战略的指导思想、实践路径和根本目标。总书记的重要讲话，是推进长江经济带发展的强大思想指引和重要行动指南。

落实习近平总书记的战略思想，推动长江经济带高质量发展，首先要牢固树立生态文明的理念。“共抓大保护、不搞大开发。”习总书记鲜明地指出了长江经济带发展根本方向和实践基准。连日来，在湖北宜昌和荆州、湖南岳阳、三峡坝区等地实地考察时，总书记不顾舟车劳顿，一路调研一路强调，必须从中华民族长远利益考虑，把修复长江生态环境摆在压倒性位置。对生态保护的关切之情溢于言表。

我们一定要落实好习近平总书记的重要指示，坚持以生态优先绿色发展为引领推进长江经济带发展，实现经济发展与资源环境相适应，走出一条绿色低碳循环发展的道路，使长江经济带成为我国生态文明建设的先行示范带，实现科学、绿色、可持续的开发。

推动长江经济带发展，还要牢牢坚持科学的方法论。习近平总书记在此次座谈会中，明确提出了推动长江经济带发展需要正确把握的五个关系：正确把握整体推进和重点突破的关系；正确把握生态环境保护和经济发展的关系；正确把握总体谋划和久久为功的关系；正确把握破除旧动能和培育新动能的关系；正确把握自身发展和协同发展的关系。

总书记提出的这五大关系抓住了推动长江经济带发展的“牛鼻子”，闪烁着唯物主义辩证法的思想光芒，充分体现了总书记系统性、整体性和协同性的改革思维，是习近平改革开放思想的重要体现。我们要在实践中认真遵循和扎实落实。

长江经济带是我国的一条“黄金带”，覆盖11个省份，人口占到全国的40%、GDP也占全国的40%。一方面，这11个省市地区既是经济共同体也是生态共同体，彼此之间紧密相连休戚相关；另一方面，地区之间发展不平衡不协调问题还很突出，生态环境协同保护体制机制还有待完善。相通则共进，相闭则各退。各有关部门和沿江省市必须遵循总书记关于长江经济带发展“一盘棋”的思想，促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰，实现错位发展、协调发展、有机融合，最终形成整体合力。

推动长江经济带发展是一个庞大的系统工程和长期战略任务，不可能毕其功于一役。我们必须深刻领会习近平总书记的战略思想，策往一处谋，劲往一处使，坚持改革创新，持续奋斗，久久为功，将新时代的长江经济带打造成为中国经济高质量发展的典型样板和构建现代化经济体系的强大引擎，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供强大动力。（央视评论员）