【点赞】《厉害了，我的国》：观众的掌声不仅送给电影，也献给祖国

电影《厉害了，我的国》自3月2日在全国上映以来，斩获了4.7亿元的票房成绩，打破了国产纪录电影的票房纪录。不少高校纷纷将这部电影搬进校园，让老师和同学能在最快的时间里，感受到这部电影带来的激昂澎湃，感受来自强大祖国的磅礴力量。



4月25日，中教华影全国校园电影院线《厉害了，我的国》高校行兰州站首站来到兰州财经大学，为该校师生奉上了一场精彩的视觉盛宴。同学们纷纷表示，作为一名在新时代下的当代青年学生，我们唯有以满腔热血回报祖国，迫不及待地去为国家建设、西部建设、家乡建设贡献自己的力量。看完电影后，兰州财经大学金融学院学生唐蓉蓉说：“作为新时代的青年，我们更应该担肩负起振兴中华的光荣使命，不忘初心，砥砺前行。”

1.“每一个故事，都可以拍成一部好电影”

中国电影家协会秘书长饶曙光看完电影《厉害了，我的国》之后，发出了这样的感慨，“我觉得一部《厉害了，我的国》，简直就是一个剧本的母体。”参与西藏扶贫的洛措，作为村里的第一书记，她为了说服扶贫对象搬迁，付出了几乎全部的心血；世界最大口径射电望远镜（FAST）工程首席科学家、总工程师南仁东去世前的伟大故事，在这部电影中揭秘；港珠澳大桥总工程师林鸣从48岁到60岁，见证的不仅仅是一座大桥的完善，也见证了祖国的日益强大，他的故事，在这部电影中再次娓娓道来……《厉害了，我的国》中蕴藏了诸多可挖掘的时代素材，堪称电影创作者的题材库。

众所周知，《战狼2》和《红海行动》都是以“也门撤侨”作为故事大背景改编创作的，而“也门撤侨”的真实事件影像在纪录电影《厉害了，我的国》中也得到展现。不少人看完这个故事之后，感触颇多。“在也门战争中，中国海军将停留在也门战区的中国公民全部安全撤离。这也从一个角度反映了国家综合实力的强大，作为中国公民，即使身在异国他乡，也依旧为祖国所牵挂，也依旧享有最强力的安全保障。”天津大学学生张苗表示。

与此同时，天津大学在保障学生观看《厉害了，我的国》电影之后，还开展了“我的国”系列主题教育活动，制作“为中国点赞手指舞”，绘制《厉害了，我的国》原创手绘图，创作《厉害了，我的国》原创歌曲，将学生心中的中国自信“演”出来、“画”出来、“唱”出来，在全校范围内营造了浓厚的学习氛围。

2.“高分不是给电影，是给中国”

一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。无论身在何处，祖国永远是我们身后最可靠的港湾；国家的发展变化，无论是科技与工程、民生或环保方面，都与每个中国人休戚与共。《厉害了，我的国》直观而具体地呈现了近年来祖国的快速发展以及强大的综合国力，令全国师生感受到强烈的震撼与自豪。

华中师范大学信息管理学院的陈亚楠同学告诉记者：“作为一名中国的学生，真的很幸福、真的很有安全感。”《厉害了，我的国》不仅点燃青年学生心中的爱国情绪，也唤起无数教职工的豪情与感慨。北京外国语大学离退休教职工陈立真老师感慨：“第一次观看《厉害了，我的国》，感觉非常激动，激动到快要流泪，觉得我们国家实在是太了不起了！电影真真实实地反映了我们国家的变化和发展。我14岁参加革命，现在80多岁了，祖国多年来的变化无法用言语来表达。作为老党员，呼吁大家坚定共产主义的信念，拥护党，在力所能及的范围内贡献自己最大的力量！”

国家的繁荣发展离不开每个中国人的辛苦付出，华中师范大学新闻传播学院辅导员李鸿说：“这部影片让我感受到，中国奇迹的创造是全国人民共同努力的结果，实现伟大复兴的中国梦是全国人民的共同希望，需要我们每个人共同努力！”

在中国上学的一位外籍小朋友也通过《厉害了，我的国》认识了更加多面、更加立体的中国。小朋友说：“我特别喜欢这部关于中国的电影，特别好看，能生活在这个国度里是幸福的，很幸福！”

3.“作为年青新一代，我们应继往开来”

《厉害了，我的国》所展现的宏伟气魄，激发了全国师生的昂扬斗志，从自己做起，为实现中华民族的伟大复兴砥砺前行。大家相信，在祖国日益繁荣的今天，每个人的坚守与奋斗都将推动国家迈向更加光明的未来。

《厉害了，我的国》中满屏的中国奇迹，令人骄傲自豪、目不暇接。天津大学学工部副部长柳丰林赞叹：“幸福都是奋斗出来的，成就也是！伟大的新时代，美好的生活向往，人类命运共同体，我们的党已庄严承诺，我们的领袖已撸起袖子拼搏在前，正值青春大好的我们，还在等什么呢？”

《厉害了，我的国》展映活动获得了兰州大学在校师生的一致好评，校团委副书记赵赟说：“对于我们青年学生来讲，这是一次非常好的思想政治教育。通过观影活动，激励了广大教育工作者和青年学生，在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中，有所作为，贡献自己的全部力量。”

校园中的青年正处在积蓄力量、追求奋进的人生阶段，国家发展、国力富强带来的震撼感受将转化为学生们奋进前行的动力。兰州大学法学院研究生李铭激动地说：“新时代是奋斗者的时代，兰州大学2018年的关键词就是‘奋斗’。作为西部的青年学生，我们越发感受到肩上责任之重。我们既要仰望星空，又要脚踏实地；立足西北，放眼未来，在实践中创造价值！”

通过观看《厉害了，我的国》，青年人看到了上一代人的无私付出和卓越成果，更加深切地体会到自己身上的使命与担当。天津大学化工学院本科生陈寇琳说：“原来，我们所习以为常的和平与安宁，一直是他们在负重前行。作为年青新一代，我们应继往开来，为国家安康、社会和谐奉献出自己的力量。希望我的国，因为未来有你我，而更加厉害！”

青年兴则国家兴，青年强则国家强。校园是祖国青年们成才的摇篮，《厉害了，我的国》校园展映活动让国家的新一代年轻人和校园教职工全面认识祖国近年来的发展成就，体会到国力富强的震撼与自豪，并将壮志豪情转化为奋斗的热情，站在新的历史高度，继续书写中华民族的奋进篇章。