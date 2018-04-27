“习总书记考察长江”漫评②：让长江母亲河永葆生机活力

来源：央视网

4月25日到26日，习近平总书记不顾舟车劳顿，来到湖北荆州、石首和湖南岳阳实地考察长江沿岸生态环境和发展建设情况，调查党中央提出的长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的要求落实到位情况，主持召开深入推动长江经济带发展座谈会，研究和部署下一步如何把长江经济带发展推向深入。

推动长江经济带发展是一个系统工程，不可能毕其功于一役。过去由于对生态保护重视不够，致使长江沿线生态环境遭到破坏。而今从滥砍滥伐、围湖造田、占用河道转向退耕还林、退田还湖、河滩复绿，从抢码头、采砂石、开工厂、排污水转向生态修复、环保整治、产业转型，修复生态环境被摆在压倒性位置，这充分体现了发展理念、发展方式的深刻变革。

在座谈会上，习近平总书记明确指出，新形势下推动长江经济带发展，关键是要正确把握整体推进和重点突破、生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、破除旧动能和培育新动能、自我发展和协同发展的关系。这是对经济社会发展规律的深邃洞察，更是实施好长江经济带发展战略的总依据、总遵循。有关部门和沿江省市坚持生态优先、绿色发展，在与自然共处、共生的进程中不断进步，一定能为长江经济带谱写凯歌行进的辉煌荣光。（作者系中国社会科学院城市发展与环境研究所所长助理李学峰 漫画作者廖婷婷）