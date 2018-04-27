Neato正式发布D7扫地机器人 深耕中国市场

4月27日，Neato扫地机器人在上海举办新闻发布会，正式发布了Neato D7扫地机器人，并宣布在中国成立组织架构，负责中国市场的品牌运营。

作为Neato最新的旗舰产品，D7不仅继承了Neato家族式的“D”字型机身设计，还搭载了激光导航技术（LaserSmart）和 SALM 智能算法，能够在绘制数字地图的基础上实现规划清扫。据官方称，“弓型”的清扫特点使得 D7 的清洁覆盖率超过 90%。

软件方面，D7 新加入了“指画禁越线”功能，对于一些不希望扫地机器人涉足的地方，可以通过在 App 上画出禁越线实现区域禁扫。



有趣的是，为了展示 Neato D7 的清扫等功能，官方在发布会现场设置了行动力测试、有效力测试、吸尘力测试、聪明力测试四个挑战区，分别测试扫地机器人的翻越障碍物能力、清扫效率、清洁程度、障碍物识别能力。

“扫地机器人是玩具还是工具”这是大多数心中一直存在着的疑问，在发布会上Neato中国区总经理朱洁女士也谈到了这个问题，她说：扫地机器人是玩具还是工具，这是一个很感性的问题。但在这一点上，Neato是个死理性派。

根据捷孚凯（GfK 中国）在今年三月份发布的数据显示，中国的扫地机器人零售市场分额2017 年已经突破 332.5 万台，零售额达到了 44.1 亿元，而且今年国内的扫地机器人的零售额与销量还将分别有24%与18%的提升。

所以基于中国市场表现和公司决策，Neato正式宣布在中国成立组织架构，负责中国市场的品牌运营，未来Neato将通过供应链本土化、服务器本土化、与中国智能家居平台对接等方法实现品牌本土化。

据Neato全球副总裁艾伦·霍林谢德介绍，目前Neato主要在天猫和京东两大平台销售，并会跟两大平台的天猫精灵、京东叮咚、阿里小智等智能平台深入合作。“最快的一步，我们会把全球服务器从国外转移到阿里云上，未来与中国整个平台的对接速度会增快很多。” 艾伦·霍林谢德告诉记者。