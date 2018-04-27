李强率上海代表团赴滇，共商打赢打好精准脱贫攻坚这场历史性决战

本报讯 由上海市委书记李强率领的上海市代表团今天下午（4月27日）在云南省昆明市，与云南省委书记、省人大常委会主任陈豪，省委副书记、省长阮成发等云南省党政领导举行上海云南扶贫协作联席会议，并看望慰问上海援滇驻滇干部人才。

在沪滇扶贫协作联席会议上，李强说，打赢打好精准脱贫攻坚战，是以习近平同志为核心的党中央着眼实现第一个百年奋斗目标作出的重大战略部署。在中央统一部署下，上海和云南建立结对帮扶关系20多年来，勠力同心、携手攻坚，取得明显成效，为共同打赢打好精准脱贫攻坚战奠定了扎实基础。这次代表团来云南，就是要落实中央关于打好脱贫攻坚战的重大部署和习近平总书记一系列重要指示要求，听取云南同志的意见建议，进一步推进沪滇扶贫协作各项工作。通过此次学习考察，充分感受到云南坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，综合经济实力提升快，脱贫攻坚力度大，发展态势好，形成的好做法、好作风值得上海认真学习。

李强说，当前，脱贫攻坚已经进入冲刺期，上海要把精准扶贫作为紧要的政治任务，以更加扎实有力的举措，真心实意付出、真金白银投入、真抓实干攻坚，同云南人民一道，坚决打赢打好精准脱贫攻坚战，做到资金项目投向更精准、社会事业帮扶更精准、产业增收更精准。要加强教育帮扶，通过联合开展职业教育、职业培训，阻断贫困的代际传递；抓牢产业增收，打造更多连接田间地头到市民餐桌的现代农业产业基地和农业龙头企业；深化文化帮扶，帮助云南民族地区讲好民族故事，增强吸引力影响力。要完善省市统筹、部门协作、区县落实、社会参与的扶贫协作大格局，进一步压实各级责任，确保脱贫攻坚工作有效落实。要深化作风建设，完善制度规范，确保资金安全、项目优质、干部优秀、作风优良。沪滇两地虽然远隔千里，但合作交流源远流长，两地人民情谊深厚。“一带一路”建设、长江经济带战略的深入实施，为两地全面合作打开了新空间，带来了新机遇。希望进一步发挥各自优势，深化各领域合作，在服务国家战略中加快自身发展，在互利共赢中助推脱贫攻坚。

陈豪代表云南省委、省政府，对上海市委、市政府和援滇驻滇干部、专业人才、社会各界长期以来给予云南的倾力支持和无私帮扶表示衷心感谢。他说，历届上海市委、市政府始终把对口帮扶云南作为重要政治责任和分内工作，认真贯彻落实习近平总书记在东西部扶贫协作座谈会上的重要讲话精神，形成了“政府援助、人才支持、企业合作、社会参与”的帮扶工作格局，有力助推了云南经济社会发展、贫困地区群众脱贫致富、民族团结进步和边疆繁荣稳定，让云南广大干部群众真切地感受到了社会主义大家庭的温暖，感受到了上海各级各界的深情厚谊。

陈豪说，在党中央坚强领导下，近年来，云南经济社会发展态势良好，脱贫攻坚取得扎扎实实成效。作为全国脱贫攻坚主战场，我们将深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，强化组织保障，层层压实攻坚责任；突出重点难点，聚焦深度贫困地区精准发力；严格坚持扶贫目标标准，切实提高脱贫质量；牢牢抓住人这个关键，激发贫困人口内生动力；认真落实脱贫攻坚作风建设年安排部署，以作风攻坚促脱贫攻坚。希望两地加强沟通衔接，精准扶贫再聚焦，协作扶贫再完善，进一步聚焦深度贫困地区，精准对接产业扶贫和教育、医疗扶贫，通过推动更多龙头企业入滇，更多资源要素倾斜，增强贫困地区“造血”功能和人口素质，助推云南打赢打好精准脱贫攻坚这场历史性决战。

云南省领导李秀领、李小三、刘慧晏、李培、陈舜、张国华、喻顶成，上海市领导翁祖亮、莫负春、彭沉雷、王志雄等出席座谈会。会后，沪滇两地签订了干部选派交流、教育帮扶、健康扶贫、劳务协作、工会合作、两地广播电视台扶贫协作等框架协议，以及绿地集团昆明产业扶贫合作协议。

会前，李强和陈豪、阮成发等两地领导看望慰问了援滇驻滇干部人才，为上海市2017年度扶贫攻坚劳动竞赛获奖先进集体、先进个人代表颁奖。李强代表市委、市政府和家乡人民向奋战在脱贫攻坚一线的同志们及其家属致以问候和敬意，对云南广大干部群众给予上海援滇干部的关心关爱表示衷心感谢。他说，中央把对口帮扶云南的任务交给上海，是对上海的信任，更是上海义不容辞的责任。大家是这份责任和使命的具体推进者、实践者，要牢记使命，着眼大局，以高度的政治责任感不折不扣做好扶贫协作和对口支援各项工作。要全力以赴，聚焦深度贫困地区，精准对接脱贫需求，谋划新思路、新办法、新举措。要注重效果，针对贫困家庭的不同情况，采取更有针对性的帮扶举措，提升扶贫成效，尽最大努力帮助云南对口地区贫困群众与全国人民一道奔小康。要虚心学习，援滇实践是人生成长的难得经历，同志们将经受最深刻的党性教育、最直接的国情教育和最生动的民族团结教育，要认真汲取当地干部群众的好经验、好做法，更好开展各方面工作。大家远离家人，工作任务很重，要保重身体，全市各方面都是你们的坚强后盾。希望当地党委、政府对上海援滇干部严管厚爱，帮助大家在云岭大地建功立业、增长才干。