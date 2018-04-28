“首店”业态玩转新零售

晨报记者 钱鑫 □张怡薇

最懂少女心的品牌开设可爱又高颜值的化妆品跨界咖啡馆，奢侈品牌和时尚服饰品牌为了推广服饰品牌文化纷纷推出特色餐厅，酒企针对酒友社交需求打造特色酒吧……上海商业生机勃勃、迭代更新，各类品牌纷纷在上海开出颇具创意的“首店”吸引消费者的驻足。

所谓“首店”，是指在行业里比较有代表性的品牌或新时尚的潮牌在某一区域开的第一家线下门店。曾经诞生过中国第一家合资餐饮企业、第一家合资零售企业、第一家超市的上海，在2017年共吸引了226家“首店”进入，比进入北京的数量翻了一番，约占全国的50%。其中，全国首店有134家，全市首店有92家，与前一年统计的“首店”情况相比，总数大幅增长达126%。

品质零售贩卖生活方式

随着世界经济格局的变化，国际知名品牌纷纷加快布局优化的步伐，这是“首店”加快集聚上海的重要原因。据第三方机构发布的研究报告显示，未来五年，中国有望取代美国成为全球最大的奢侈品市场。为此，国际知名大牌纷纷将全球中心更多布局在中国，旗下新品牌、全品类旗舰店、新设精品店热衷于选择落户上海。

“首店”的加快集聚，为上海的零售业带来了“品质零售”的新内涵。他们不再只局限于售卖产品，更多的是卖文化、卖生活方式。星巴克于1999年1月进入中国内地，在北京国贸开出华北地区第一家门店，继西雅图之后，此次在上海开设了星巴克海外第一家、全球第二家臻选烘焙工坊。店面总规划建筑面积达2700平方米，共分为上下两层，有五个吧台区及咖啡烘焙区等，布局井然有序。

最重要的是，这不是一家普通的星巴克售卖咖啡的门店，在这里，你能看到专业的咖啡烘焙流水线，可以近距离接触和了解咖啡烘焙、生产及煮制的全过程。当然，门店内也会出售上海星巴克臻选烘焙工坊的纪念款杯子、配套的咖啡器具产品、古铜色磁铁、风格多变的帆布购物袋等，让星巴克所代表的咖啡文化进入消费者生活的方方面面。

尝尽多国美味

随着消费升级，进入国内市场的海外餐饮品牌不再像30多年前只局限于口味相对单一的快餐品类，咖啡、面包、蛋糕、冰淇淋、意式西餐、德国酒吧、美国牛排、日本料理、韩国烤肉……来自五湖四海的“首店”入驻为我们带来了越来越多样化的美食选择，餐饮也已成为购物中心的重要业态之一。

来自好食特国际母公司Au-togrill集团的Bistrot百鲜拓餐厅于去年9月在百联世纪购物中心开业，为消费者带来纯正的意大利美食，包括现场手工制作的披萨和意大利面、新鲜烘焙的面包、本地种植的蔬菜及精心挑选的传统意大利食材，这是Bistrot百鲜拓这样纯正的意大利品牌第一次进入中国并在购物中心开设门店。紧随其后，好食特还将开设多家不同概念的全新门店。

“首店”偏爱入驻热门购物中心

据第三方机构的调查显示，2017年，静安区、徐汇区和黄浦区引进“首店”数量较多，分别为37家、30家和18家。在业态模式上，“首店”业态分布日趋多样化，去年上海新开业的全国首店中，主要包括休闲娱乐、零售、餐饮和亲子业态。其中，零售业态数量最多，约占48%；其次是餐饮业态，约占39%；而运动健身业态虽占比不多，却已成为了一股新兴趋势。

这些“首店”进入上海时，选址有以下三大偏好：热点新开业购物中心、知名成熟购物中心、市中心核心商业街街铺。

去年在沪开业的“首店”中，有选址在新开业的兴业太古汇的星巴克臻选咖啡烘焙工坊、The twins 双立人跨界餐厅； 有选址在美罗城的超级乐茶、来福士的NARS、恒隆广场的布契拉提精品店、国金中心商场的Lady M还有落户淮海百盛的SQUARE ENIX CAF譩。

这是一家来自日本史克威尔艾尼克斯株式会社旗下的人气游戏概念咖啡屋，集美食、饮料、甜点、游戏周边贩卖为一体，店内随处可见SQUARE ENIX游戏的元素，店内的装饰也是以游戏为主题。此前，SQUARE ENIX CAF譩 在2016年于东京秋叶原开张，获得了巨大的成功，为了积极拓展海外市场，品牌最终选择了拥有粉丝众多的上海。

此外，如今的购物中心一方面遭遇零售品牌日趋同质化的困境；另一方面又须迎合顾客消费日益个性化的消费需求，因此，“首店”成了不少购物中心解决同质化问题的方案之一。不少购物心中在不断提高体验式消费比例和餐饮业态占比的同时，大力引入复合各种不同元素的跨界餐厅及特色零售业态，通过混搭多元化体验吸引消费者购买更多不同类型的商品。

跨界融合打造新模式

食品、游戏动漫、影视、健身、家居、音乐、亲子，各行各业如今都脑洞大开，推出跨界餐饮业态，并纷纷选择进驻上海开出“首店”，没有开不出的跨界模式，只有你想不到的跨界模式。

来自香奈儿 Chanel 的 coco café在最近在女生群体中间的讨论度颇高，继在日本东京开设快闪店后，Chanel限时咖啡馆登陆上海，一众“小香迷”跃跃欲试，迫不及待地前去“拔草”。

这家开放时限仅有12天的店内，设有吧台、卡座并摆有咖啡杯和甜品，能看到糖果点心状的美妆产品和充满少女心的装饰，怎能不让女生心向往之？从店铺内的娃娃机中吊出一个装有香奈儿美妆产品的球，或许成了每个“小香迷”的终极愿望吧。

除了需要满足女生的少女心外，唤醒消费者的童年回忆，还是不少“跨界首店”的引流法宝。开在静安大悦城的 MEIN FRIENDS COFFEE AND STORE，就把孙悟空、黑猫警长、葫芦兄弟、哪吒等经典形象搬到了店内，并与食品、文具用品等商品巧妙结合，满眼都是童年的回忆。