第35届上海之春国际音乐节昨日开幕-打响上海“文化品牌” 面向时代要大作

晨报记者 陆乙尔

昨日，第35届上海之春国际音乐节在上海交响乐团音乐厅开幕。陆在易、许舒亚、龚天鹏老中青三代作曲家共同启动了开幕装置节拍器。同时，这三位艺术家将分别在本届音乐节的经典荟萃、开幕式演出和原创新作专场板块举办专场音乐会。作为开幕音乐会，昨晚全球首演的 《中华创世神话原创作品音乐会》（海上新梦Ⅻ）则是中国音乐家将中华创世神话内容付诸于音乐创作的首次尝试。

八大中华创世神话故事，追寻文化源头

此次《中华创世神话原创作品音乐会》（海上新梦Ⅻ）集结了上海本土音乐家许舒亚、徐孟东、叶国辉、周湘林、陈牧声，北京和天津的作曲家秦文琛和徐昌俊，奥地利海外华人作曲家黄霭琳等业内领军人才。演出践行文化“源头”使命，演出作品以“追溯中华文化之源”为创作主旨，用国际音乐语言交响乐讲述“盘古开天、夸父逐日、愚公移山、精卫填海、牛郎织女、嫦娥奔月、伶伦制乐、鼎定天下”等八个中华创世神话故事，这些全部都是原创新作。

整台音乐会分为“原初、砥砺、良夜、昌炽”四个篇章，由上海音乐家协会主席许舒亚担任艺术总监，并邀请了上海交响乐团、上海音乐学院合唱团、黄浦区青少年艺术活动中心春天少年合唱团以及指挥张洁敏、低男中音歌唱家沈洋、钢琴家俞湘君等加盟，以交响乐、合唱、独唱、钢琴等多样形式，共同传递民族创世的远古之音，传播中华创世的精神之魂。

此外，为了帮助观众更好地解读作品，帮助作曲家们更有效地觅得知音，主办方还专门委约词作家、诗人张海宁为音乐会四个章节分别创作朗诵词，并邀请朗诵表演艺术家宋怀强、狄菲菲现场演绎。

许舒亚在接受记者采访时表示，此次开幕音乐会“神话”主题鲜明，着力体现上海的海派文化和海纳百川的精神，因此在邀请作曲家时并没有仅限于上海，还邀请了北京、天津和国外的作曲家，同时八位作曲家中有资深的，也有相对年轻的，选人表则也极具“开阔性”。

打响“上海文化”品牌，原创新作品超三成

为贯彻落实市委、市政府关于全力打响“四大品牌”的决策部署，全力打响“上海文化”品牌，本届音乐节推动“上海之春”品牌转型升级，确立了“面向世界树自信、面向时代要大作、面向大众觅知音”的整体定位，在内容策划上进一步突出了对红色文化、海派文化和江南文化的传承、创新和传播。

在4月27日至5月17日期间，音乐节将陆续推出37台音乐舞蹈演出、3项节中节、1项论坛、1项征集活动和4项艺术教学成果展示周。其中，首创于2017年第34届“上海之春”的《锦绣中华》品牌，今年将继续推出《锦绣中华—西北风情民族管弦乐音乐会》，原汁原味地呈现具有西北五省浓郁地方特色和少数民族风情的音乐瑰宝，通过不同民族语言的贯穿和融合，颂扬“一带一路”所倡议的文化互信。

在纪念改革开放40周年之际，音乐节推出《在希望的田野上》合唱展演活动，来自江苏、浙江、安徽及上海的一流合唱团队将以合唱的形式激情讴歌时代，这也是长三角地区三省一市第一次在“上海之春”的舞台上实现艺术的大联合，文化的大合唱。

据悉，整个音乐节期间，全部新创作的舞台作品有近10部，占比34%。组委会也希望“上海之春”不仅能体现上海“文化码头”的作用，更要让上海成为“文化源头”。除了演出，音乐节还将举办系列“进地铁”“进商圈”“进学校”“进军营”等“深入生活、扎根人民”主题展演活动。

本版图片/晨报记者 何雯亚 制图/潘文健