陈伟霆《战神纪》 与“贵人”胡军再合作

晨报记者陆乙尔报道 由陈伟霆、林允、胡军等主演的《战神纪》即将在4月28日上映，这也是五一档唯一一部古装传奇冒险片。昨日，主演陈伟霆、巴森扎布和导演哈斯朝鲁来到上海，与媒体和粉丝们分享了拍摄这部“青年成吉思汗历险记”背后的趣事。

影片讲述了少年铁木真(陈伟霆饰）身为部落首领之子，年幼丧父，母亲独自将他抚养成人，铁木真成人之际返回翁吉剌部落迎娶自幼定有婚约的孛尔帖（林允饰），谁知途中却逐步陷入叔父（赵立新饰）设置的杀戮陷阱，而青梅竹马的恋人孛尔帖也在新婚之夜被另一部落首领忽出鲁（胡军饰）掳走，铁木真在好兄弟札木合（李光洁饰）的支持与萨满长老的辅佐下，踏上了拯救恋人和守卫草原的征途。

与胡军、倪大红、赵立新、李光洁、涂们这些“老戏骨”合作，作为男主角的陈伟霆表示，在演戏的过程中和前辈现场交流很愉快，“他怎么给你戏，你再怎么接戏，这个过程就像在过招一样。”他还谦虚的表示，自己是“低手”，和这些“高手”们过招，“偷师”到了很多东西。

片中，陈伟霆和反派胡军的对手戏很多，其实这不是他们俩的第一次合作，2014年他们就一起演过电影《救火英雄》。所以这一次知道胡军也会参演《战神纪》，陈伟霆很开心，因为他觉得自己在《救火英雄》前都在香港拍戏，有点像“井底之蛙”，而胡军这位“贵人”帮他指明了职业方向。“他在戏外会请我吃饭，那时候就是他向我推荐了内地市场，跟我说你可以尝试下多拍内地电视剧，内地电视剧其实很多质量都不错。然后十天后我就接到了《少年四大名捕》的邀请，我犹豫了一下，他跟我说你不接肯定会后悔，到时候后悔了别找我哭。最后我还是接了，接着就开始了北漂生涯。”