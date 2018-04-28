倡导“人文指引方向”，第21年再出发-新概念大赛，今天的新到底是什么？

晨报记者 徐 颖

第21届新概念作文大赛日前在上海作协大厅宣布启动，由《萌芽》杂志社与中国出版集团旗下“中版国教”携手举办。“新思维、新表达、真体验”这是1999年《萌芽》杂志联合7所高校发起新概念作文大赛时提出的口号。如今已21岁的新概念作文大赛到底提倡哪种“新”？在启动仪式上，这一问题再度成为热议焦点。

20年前新概念的“新”

20年前，新概念作文大赛的发起举办，不仅是文学界选拔新人的一项赛事，更被视作对当时中学教育“唯理模式”的挑战，在教育界一石激起千层浪，很快引发全社会强烈关注，20年来，新概念作文大赛紧扣文学性和公益性，对参赛者不收取报名费用，对获奖者作品刊登、图书出版给予稿费支持。大赛成为发现青年文学创作人才，培育阅读人口的重要平台，是80后、90后，乃至00后们实现“文学梦”的一个聚集地。不少获奖者从此走上了文学之路，不仅仅有大家熟知的韩寒、郭敬明、张悦然，也走出了周嘉宁、夏茗悠、郝景芳、张怡微、蒋峰、任晓雯、王若虚等一大批有口碑、有市场、有流量的青年作家。

“20年前新概念的新，其一是体现在姿态上，比如说叛逆、流浪、远方这样的概念，其二是体现在形式上，为了反驳当时学校里的作文套路，产生了各种各样奇奇怪怪的文体，最后是写作题材上的新，有的参赛者会写一些民国或明清小说话本里看的题材，比如一个江南大家族等等，但因为缺少生活支撑，当时的‘新’相对来说还是比较平面的。”《萌芽》杂志副主编胡玮莳说。

“新”不在于天马行空开脑洞，《萌芽》 编辑部主任桂传俍指出，无论是《萌芽》杂志还是新概念作文大赛，这些年都更强调真实、现实主义的支撑，文学必须建立在人的复杂性上，建立在作者对自己生命处境的反思上。“我们现在提倡文学创作的基本观点，提倡阅读一些真正经典、有价值的作品，可能是新概念之新在新时代的意义。”

用评选出的作者和作品来回应

“20年过去了，当年的80后领军作家们都已为人父母。事易时移，我们的新概念作文在当下的时代中要提倡什么样的‘新’？要向何处去创新？”新概念作文大赛启动仪式上，中国出版传媒中版文化总经理包岩向在座的作家和青少年语文教育专家们抛出问题。

华师大中文系教授朱国华认为，随着时代变迁，原本“旧”的传统文化对于当下的90后、00后，反而变成了新鲜素材、创新源泉。

“人们都说中文系不一定能培养出作家。在我看来，真正能当作家的人，可以不上中文系，但一定要对中国古代历史、古代文学、古代文化有所了解。我们要在传统文化的土壤中寻觅文学的种子。只有在传统文化的深厚土壤上创作，青少年的文学创作才更有底蕴，更有中国味。”

《萌芽》杂志社社长孙甘露介绍说，“中版国教”与《萌芽》将展开为期三年的合作。第21届全国新概念作文大赛将从2018年5月1日起开始初赛征稿，11月25日截止。初赛沿用一般文学刊物征文的形式，不命题，不限定题材、体裁，字数5000字以下。此后，双方将推进一系列主题活动，包括“新概念作文大赛”系列图书出版，举办公益讲座“文学百校行”全国巡讲，举行全国中小学作文教学研讨峰会和面向中学生文科教育的研学营等。

“第21年，再出发。我们用评选出的作者和作品来回应，今天的新到底是什么。”《萌芽》杂志社社长孙甘露说。