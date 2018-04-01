从童话故事到诺贝尔文学奖作品-《尼尔斯骑鹅历险记》全新译本首发

晨报记者 徐 颖

风靡全球112年的世界儿童文学名著《尼尔斯骑鹅历险记》，终于有了全新完整版译本。新书首发式日前举行，该书译者、著名作家万之，瑞典翻译家陈安娜、著名儿童文学作家秦文君，一起畅谈了首位获得诺贝尔文学奖的女作家塞尔玛·拉格洛夫和她的经典代表作《尼尔斯骑鹅历险记》。

被译成50多种文字

风靡全球112年

这部世界儿童文学史上家喻户晓的少年冒险成长小说，已被译成50多种文字，风靡全球112年，作为一部充满想象力、知识性与趣味性的传世巨著，被誉为“过去、现在和将来，大人小孩都喜爱的永恒经典”。

《尼尔斯骑鹅历险记》是塞尔玛·拉格洛夫（1858-1940）的作品。浪漫主义小说《尤斯塔·贝林的萨迦》 是她的成名作，根据小说改编的电影也成为瑞典演员葛丽泰·嘉宝的银幕处女作。此后，她创作了为其带来国际声誉的《耶路撒冷》等一系列其他作品。

当瑞典全国教师协会委托拉格洛夫创作《尼尔斯骑鹅历险记》的时候，可能不会料到这部在1906-1907年出版的儿童读物会成为一部世界名著。其寓教于乐的趣味性和知识性使得这部作品成为20世纪最有影响力、读者最多的儿童小说之一。

拉格洛夫的小说充满理想主义、想象力和精神感知力，而这些特色为她赢得了诺贝尔文学奖，使她成为第一位获得这项殊荣的女作家。同时，她也是负责颁发诺贝尔文学奖的瑞典文学院有史以来第一位女院士，并且成为第一位肖像登上瑞典纸币的女性——和她的童话小说《尼尔斯骑鹅历险记》中的场景一起。

全译本凤毛麟角

终于弥补缺憾

但颇为遗憾的是，自引入中国后，《尼尔斯骑鹅历险记》版本众多，但全译本凤毛麟角，大多数作品没有完整还原整部作品，而是“保留”了其中仅有的故事情节，将其他内容做了删改处理。但这样的“删节”使得这部经典之作，没能以自己原有的面貌呈现在中国读者眼前，虽然保留了童话故事的趣味性，却缺乏诺贝尔文学奖作品独有的文学性和完整性。

这次由大星文化、浙江文艺出版社联合出品的《尼尔斯骑鹅历险记》，弥补了这一缺憾。诺贝尔文学奖评委、瑞典学院院士谢尔·埃斯普马克也在亲笔推荐中写道：“语言会成长，译本会老去，而原作却依然青春常在。新译本会更加贴近地追寻原文本的精神和独特细节。但也是新语言的词汇和视角中那些细小变化，使得新的读者需要看到更新的更清新的译本。”

据大星文化董事长、作家榜经典文库出品人吴怀尧介绍：“这个译本是万之老师译自瑞典Albert Bonniers AB 出版社1906权威定本，新译本翻译准确、通俗易懂；而作家榜经典文库的设计团队，历时6个月突破性修复161幅《尼尔斯骑鹅历险记》原版插图，色彩饱满，精彩震撼，让孩子在充满乐趣的阅读中学到知识。”