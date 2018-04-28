海信发布俄罗斯世界杯营销口号-“相信改变！ ”

记者 金 昊

晨报讯 北京时间4月26日，2018俄罗斯世界杯官方赞助商海信在青岛正式发布了2018俄罗斯世界杯全球营销口号：相信改变！

从2002年日韩世界杯超高速摄像到2014年巴西世界杯试水4K转播，再到2018年俄罗斯世界杯的超高清HDR信号，几乎每一届世界杯都会带来显示和转播技术的重大革新。

对于海信而言，本届世界杯“改变”的不仅是人们观看世界杯的视觉体验，还会直接改变观看比赛的方式——海信最新推出的世界杯官方指定电视U7，不仅做到了真正全程HDR，保证端到端的超高清显示，其特有的智能体育模式和运动帧测技术更适合呈现运动画面，让进球瞬间也清晰流畅，搭载的海信VIDAA -AI系统，还可以做到精彩瞬间截图分享和球星识别，为观众带来前所未有的丰富体验。

发布会上，俄罗斯驻中国大使馆新闻官李善德向到场的中国媒体记者发出邀请，并和海信一起发布了中国球迷俄罗斯世界杯观赛指南。

“2018世界杯，俄罗斯已经做好了准备”，李善德说，2018年世界杯足球赛将在12个场馆举行，现在，这12个场馆不仅全部符合国际足联的所有要求，还满足可持续发展的标准。同时，这是一次为球迷而举办的世界杯，俄罗斯为赴俄观赛球迷提供免签证入境的球迷护照（FAN ID）、免费公交、免费WIFI 等各种服务。