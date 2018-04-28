45公里公共空间迎300余场次赛事及活动-活力滨江打造“全民运动风景带”

记者 黄宇龙

晨报讯 运动休闲去哪里？活力滨江欢迎您！2018年是黄浦江两岸全面贯通开放后的第一年，贯穿全年的“活力滨江·全民健身大联动”系列活动，将为滨江沿岸带来300余场次赛事和活动。超过10万人次申城市民将在风景靓丽的滨江尽享运动快乐。

45公里公共空间的贯通开放，为市民提供了更多运动休闲的方式。“周周有活动，月月有赛事，场场有特色”，适合多种人群的赛事活动竞相展开。既有体现少年活力的青少年校园足球赛，又有在职人群喜爱的白领篮球赛，也有彰显夕阳风采的老年人快乐骑行活动；既有彰显球迷文化的俄罗斯世界杯球迷日活动，又有逗趣小动物们的波奇宠物跑； 既有乘风而上的铁马生活滨江骑行活动，也有破浪出行的市民帆船赛； 既有展现身姿的社区排舞赛，也有激发潜能的上海东岸·城市三项挑战赛等等。

此外，每个月有特定的运动主题及推荐项目。譬如，在城市定向赛集中的5月“寻梦滨江”；在亲子趣味活动集中的6月“亲子乐游”，在党建系列活动集中的7月感受“红色之旅”，在全民健身日所在的8月乐享“科学健身”，在“上马”所在的11月“酷跑滨江”……本次系列活动集休闲运动、旅游观光、文化创意等功能于一体，全球卓越城市的精神风貌在“韵动”中铺开。部分赛事活动报名可关注“上海体育”、“市民体育动动强”微信公众号。

值得一提的是，5月1日，2018年上海城市业余联赛就将来到浦东、杨浦、虹口、黄浦和徐汇五区滨江公共空间沿线。“活力滨江，健康上海”上海浦江城市定向赛将带领市民，探寻滨江之美。此外，还将有1700余位市民进行健身气功、练功十八法、太极拳、木兰拳等全民健身项目展示。“一点、一线、两岸、五区”“水岸联动”的城市景观生动展现。

在45公里的滨江沿岸，全年举办的赛事活动，让申城市民和游客尽情体验上海特色，品味历史文化，欣赏风貌景观，感受城市温度，享受健康快乐。（全年赛事及活动详情请见周到APP体育频道）