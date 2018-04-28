上海资源这么好 却为何要入川执教-记者专访四川九牛俱乐部主帅、“申花名宿”成亮

晨报记者 俞 炯 见习记者 吴文俊

如果不是晋级足协杯第五轮可能会与上海申花交手，上海球迷们可能很难有机会听闻关于四川九牛俱乐部的消息，更不会知道这支中乙新贵的现任主帅也是上海足球人——前申花队长、教练员成亮。不过成亮这回还是没能等来与老东家交手，借机回一次上海的念想也被打破。

位于四川成都的毛家湾足球基地，是成亮的新根据地，在与前东家上海申梵分道扬镳之后，成亮毅然接受了四川九牛俱乐部的邀约，职业生涯第一次离开上海这块足球宝地，踏上祖国西南角这片职业足球发展并不成熟的新疆域。

申花、上港、申鑫、申梵甚至嘉定城发，上海拥有如此之多的职业俱乐部，足球资源可谓相当丰裕，虽然相对而言，足球优质人才也多，但僧多粥也多的局面，足够每一位上海足球人分上一羹。

为什么要背井离乡？

退役后加入教练组无疑是多数足球运动员的第一选择，和成亮同期的李诚铭、殷锡福如今都是申花一线队的助理教练，姚俊、郑科伟等熟悉的名字同样出现在预备队的教练团队之中。再像上港助理教练谢晖、申鑫主帅朱炯都是和成亮同一个时代的运动员，如今都已经成为活跃在上海足坛最前线的优秀教练员。

除了职业俱乐部，上海的青训和足球产业同样发达，即便不走上教练席，亦有各种渠道来从事足球事业。

前国门虞伟亮退役后经商，同时在杨浦江湾体育场参与青少年足球培训； 曾经中国第一左后卫吴承瑛，如今经营起了强茵体育，以培养校园足球教练员为主； 成亮申花时期的后卫线搭档姚力君，退役后成为了一名职业足球经纪人，还创建了青少年足球俱乐部。

所以，即便是在上赛季结束后离开申梵，以成亮的履历在上海足坛的某个教练岗位上重新开始，绝非难事，那么少帅成亮为什么会做出背井离乡的选择呢？

为什么是四川九牛？

四川九牛俱乐部成立于2017年，以四川U20全运队为班底，曾在过去两年以四川玖玖爱、四川明宇的名义征战中国业余足球联赛全国总决赛，但最终都因实力不济等因素败下阵来。2017年中丙联赛，九牛冲乙失败，但在本赛季开始之前获得递补机会，得以征战中乙的机会。

在招募成亮之前，四川九牛甚至都不能被称为一支职业足球俱乐部，但心中的“教练梦”还是让成亮有所动摇。从球员时代的末期获得出任申花助教的机会开始，成亮就对自己未来的教练员生涯有所规划，这些年成亮仍然在不停的学习，教练员证也从C证升级为了职业证。2014年拿到职业级证书时，成亮只有37岁，刷新了中国最年轻职业教练员的纪录。

当收到九牛抛来的橄榄枝时，成亮动摇了。除此之外，九牛投资人的诚意也打动了成亮。

四川九牛是由九鼎集团和四川省足协携手组建的，而九鼎集团的两位大股东都是成都人，两兄弟想为四川足球做出点贡献，毕竟四川足球已经脱离顶尖联赛许久。双方从洽谈到签约仅用了两日，第二天九牛的管理层就带着合同和公章，把成亮“骗”回了四川。

成亮回忆起签约的情景表示，“当时也是稀里糊涂就签了，也没有向前辈同行们咨询，连自己家里人都没来得及汇报，就觉得这是个不错的机会不想错过。”回到家中“先斩后奏”，没想到竟得到了家人们的全力支持，夫人更是安慰他，男人就应该出去闯一闯。

下定决心的成亮，带着前申花球员刘宏涛和一位前申梵的守门员教练组成的教练团队正式入川。

为什么要适应和改变？

到一座陌生的城市生活工作，总要有一个适应的过程，成都的气候、饮食、住宿等等都是全新的挑战。“成都昼夜温差其实特别大，而且和气温虽然和上海接近，但体感还是不太一样。带队方面，俱乐部在这方面给了很多支持，训练设施、住宿、伙食条件比在申梵的时候都要好一些。”成亮还在适应新城市带来的改变。

当然，成亮的到来也给球队生活带来了改变，尤其是在饮食方面。在无辣不欢的成都，连快餐连锁店都会附赠一包川香麻辣的调料包，而毛家湾训练基地的伙食却异常清淡。菜汤面、菌菇炒牛肉、番茄炒蛋……如果不是边上放着的辣椒酱，真会误以为走入了本帮菜食堂。

“伙食方面，我来的时候其实也是重油重辣，为此特意向球队反映过，运动员的饮食很关键，一定要控制油、辣还有调味料的摄入，二来呢，我自己不太能吃辣。”这样的改变对这支以四川本土球员为主的球队而言相当难适应，不过现在队员们也渐渐习惯成指导倡导的健康饮食。

成绩优异却依然谦虚

生活饮食上逐渐习惯，但无法陪伴家人对于成亮而言多少有些愧疚。记者前往成都采访的时候成亮的母亲、妻子以及还未满三周岁的孩子正巧也在成都，当时由于四川九牛连续主场的赛程，成指导便将家人接来四川“监督”工作。而在短短两周团圆之后，家人们就将返回上海，由于中乙赛季没有间歇，成亮可能会到6月底才能回到上海。

本想借着足协杯与申花交手的机会回家看看，由于申花爆冷出局也只能作罢，成亮对老东家这样的表现也非常无奈和不解，在朋友圈里写下“麻烦你们告诉我怎么会师，让我回趟上海就那么难吗……”

从赛季初升入中乙至今，四川九牛在本赛季保持了不败战绩，中乙联赛四轮，九牛俱乐部以三胜一平位列南区第二，同时还保持了零失球。而在足协杯双线作战的赛场上，九牛则是连克深圳鹏程、淄博星期天以及大连超越，与中超球队长春亚泰会师第四轮，更是通过点球战胜对手晋级。

球队开季就取得优异成绩，让四川的球市火爆异常，自然离不开球队少帅成亮的功劳，不过成亮指导却十分谦虚，“其实踢得也没有怎么好，到目前为止碰到的大多数是升班马。我们的队员比较年轻，执行力强，而且相互间磨合也比较熟悉。”

在1月份刚官宣加盟球队时，九牛尚没有获得征战乙级联赛的资格，根据成指导和球队的原计划，将和队伍有一段长时间的磨合期，并在六月开始征战中丙，甚至已经有计划和日韩的足球职业队进行季前拉练。递补晋级中乙的好消息，在成亮看来却有些棘手，3月底就拉开战幕，备战期和磨合期被压缩，无论是对自己还是球员们都是考验。

不过，球队的表现让成指导吃下了定心丸，更是会打趣心疼起“冲乙奖金”，被夫人笑称是“冲乙吉娃娃”（执教申梵时，带队成功冲乙）。

虽然遗憾错过了与老东家申花交手，成亮在赛季之初就已经与另一位熟人有过交手。在本赛季中乙的赛季揭幕战中，成亮率领九牛5球大胜老东家上海申梵。为球队拿下职业联赛首胜固然值得庆祝，但心中的矛盾只有成亮自己知晓。成指导也在社交媒体上晒出了和夫人的聊天截屏，“带小儿子把大儿子揍了一顿”的矛盾之情溢于言表。

踏踏实实，未来在脚下

谈及老东家申梵，成亮回忆起往事不禁感叹，“申梵从建队到冲乙其实非常困难，刚刚组队的时候只有16名队员，平时训练的时候，队务、助教包括我在内全部上场才能凑齐22人演练战术。能够冲上乙级联赛花了很大的心血，看到申梵现在的状态，心里其实挺难受的。”中乙赛季至今，上海申梵0胜4负，丢12球排名南区垫底。

未能交上手的申花以及吴金贵指导，对于成亮而言更是有别样的意义。2005年，成亮加盟申花并且逐步成为球队主力后卫，正是得到了吴金贵的钦点。

而申花同样是成亮教练生涯起步的地方，在2008赛季末段，成亮就成为了球队的助理教练，“起初是自己有了想法，想和贾指导（贾秀全）学习学习，没想到得到了朱骏老板的支持，但当时还是以球员为主，教练只是副业。”

再后来踏上执行教练和预备队主教练的席位，在教练生涯伊始就能获得带领顶级联赛的强队的机会，这段经历成亮非常珍惜，因为申花这个平台让成亮明白自己是可以做一个好教练的，也更加笃定了未来的足球生涯。

至于未来的教练生涯何去何从，成亮没有太长远的规划，只想一步一步脚踏实地。如果有机会，也想走出去见见市面，弥补球员时代的遗憾。