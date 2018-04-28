操盘工作室-要改思路

风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

二级市场最近因为预期有所改变，各方面不确定因素增大，使得短期赢利越来越困难，即便如此，还是有一批热情的交易者每天驰骋在A 股市场中，精神可敬可佩。

但是也有一些交易者因为违规而遭到监管，日前深交所发布消息称：本所共对10宗违规行为发出监管函，4宗涉及信息披露违规、3宗涉及股票买卖违规、2宗涉及规范运作违规、1宗其他违规。4宗信息披露违规中。

“在深交所对161起证券异常交易行为进行调查的违规案中，涉及盘中拉抬股价、盘中打压股价、虚假申报、反向交易等异常交易情形，深交所都及时采取了监管措施。我认为交易所对操纵股价的行为进行强监管是必要的，而且不能有一刻的放松，该罚款罚款，该关押的关押，只有做到不断的高压态势，增加违法交易者的违规成本，二级市场才能风清气正。但我对上周参与‘乐视网’ 股票炒作的8个账户采取监管措施有不同看法，觉得有点过重了。”高智说。上周，在二级市场看到一则公告称，新乐视智家已与包括腾讯、京东、苏宁体育、TCL集团、华夏人寿等在内的多个投资方达成投资意向后，该股连拉两个涨停。

“当时我看到这则消息后，也有一种乐视网快要活过来的感觉。我们市场里很多股票现在跟国外成熟市场一样都是事件推动型的，出现利好，大家追涨一下，为什么也要被监管呢？交易环境说到底也是一种营商环境。”华风道。他认为股市是一个可以适当投资、投机的场所，只要不违反证券法规，在交易规则许可的范围内交易应该得到法律法规的保护。

“我也觉得正常的交易不应该被过度监管，股市交易不是存银行，适当的投机是市场活跃的润滑剂，见利好被追捧应该被允许，这在经典的投资教科书里也是这么写的，国外成熟市场股票也是这么运作的。”高智说。如果一打涨停就被监管，那么我们要问：为什么直至今天，都没有看见哪家机构或者个人因为砸跌停受到处罚的？难道跌停允许，涨停就不被允许吗？这是什么监管思路！

节后首日行情预测：收阳

仓位：70%