六大行总资产首超百万亿 强监管下中小银行承压大

晨报记者 曹西京

普华永道最新报告显示，随着一系列监管细则出台，上市银行总资产增速放缓，同业资产占比下降，不良贷款率、逾期贷款率等指标持续回落，信贷资产质量整体回稳。

银行总资产增速放缓

报告以截至2018年4月24日之前发布2017年业绩的34家A股和/或H股上市银行为样本，按照其资产规模和经营特点分为三类：6家大型商业银行、8家股份制商业银行、20家城市商业银行和农村商业银行。这34家上市银行总资产相当于去年末中国商业银行总资产78.91%，具有很大代表性。

数据显示，这三类银行去年总资产规模增长均开始放缓。6家大型商业银行(工、农、中、建、交和邮储行）去年底总资产规模首次突破100万亿元，达到106.78万亿元，但同比增速（7.33%）比2016年（11.01%）放缓；各行总资产增速均放缓。8家股份制银行以及20家城农商行的总资产增速与2016年相比更是骤降10个百分点以上。

信贷资产质量整体回稳

普华永道中国金融服务主管合伙人梁国威指出，“强监管”是2017年金融业关键词。预计2018年上市银行同业负债规模将进一步缩小。

总体看，去年底三类上市银行信贷资产质量回稳，不良贷款率1.53%，降0.12个百分点。大型银行继续大力处置不良贷款，信贷质量向好； 三类银行关注类贷款率、逾期贷款率、逾期未减值贷款率均下行，但核心一级资本面临压力。