乐视昨发2017年报 净利润巨亏138亿

晨报记者林劲榆报道 昨天，乐视网发布了2017年年报，披露公司净利润亏138.78亿元，这比2月份业绩快报中公布的亏损额进一步增加，当时乐视网宣布亏损116.08亿元，乐视网由此成为2017年A股上市公司“亏损王”。

昨天收盘，乐视网收盘报4.59元，上涨4.08%，近来，乐视网剧烈波动，上周乐视网曾经连续涨停，本周又迎来了跌停和连续下跌。

乐视网已成A股“亏损王”

乐视网2017年报显示，公司2017年营收为70.25亿元，同比下降68%；净利为亏损138.78亿元，超过了亏损100多亿的st油服，成为2017年A股亏损王。公司及下属子公司对2017年1-12月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2017年各项资产减值损失共计108.82亿元。

对于业绩巨亏原因，乐视网再度将原因归结于“乐视系”2016年第四季度以来出现的资金危机。

审计机构“无法表示意见”

乐视网已连续两年未能获得无瑕疵的审计报告，在去年的“带强调事项段的无保留意见”基础上，今年年报，审计机构给出了“无法表示意见”。

乐视网财报中另一项引发广泛关注的内容是，立信会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告，并列出了“形成无法表示意见的基础”部分所述事项，其中涉及应收账款及其他应收款的事项。

相对于2016年的会计意见，显然今年年报中会计意见更加严重。据悉，“强调事项段”还可以被认为是无保留意见，而“无法表示意见”属于“非无保留意见”的一种，注册会计师发表“非无保留意见”的情形之一是：“无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论。”