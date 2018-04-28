签“居间”后，买家毁约被Q房网告了-买方：中介口头承诺减免佣金却食言　法院：中介已履行居间服务义务，应支付相应佣金

晨报记者 佟继萍

赵莹（化名）第一次买房，就惹上了官司。由于与上海云房数据服务有限公司（以下简称市民所熟的Q房网）的中介费没谈拢，房屋没能成交，她和卖家另找了一家中介达成交易。Q房网一气之下把买家告上法庭，索要1个点的中介费45250元，双方各执一词，莫衷一是。

日前，上海市浦东新区人民法院做出一审判决，认为中介已履行居间服务义务，判决赵莹支付房价0.5%的40%，即9050元。

中介说：

买家嫌中介费贵拒签合同

家住浦东的赵莹通过Q房网居间，看中卖家何英（化名）位于浦东新区菏泽路的一处房产。2016年12月28日双方达成一致，签署了《居间协议》及《房地产买卖协议》，约定房价款4525000元，并约好在2017年1月28日前签订《上海市房地产买卖合同》。

“签署了《居间协议》及《房地产买卖协议》后，赵莹以佣金太多为由，拒绝签订上海市房地产买卖合同。”Q房网代理律师认为，Q房网已经居间成功，理应支付总房价款的1%即45250元作为佣金。”

为何支付1个点佣金？Q房网代理律师指出，赵莹他们签订的《居间协议》第七条明确了“居间成功”的定义，《房地产买卖协议》 的签订即表明丙方提供的居间服务已经促成买卖合同成立。《居间协议》第八条佣金支付明确甲乙双方应当于《房地产买卖协议》 成立之日分别按照房价款的1%各自支付丙方佣金。三方确认中介费由买方支付房价款的1%。

买家说：

中介擅涨中介费难接受

“谈好的房价0.5%作为中介费，网签当天才告诉我不行，必须1%，这是忽悠人。”赵莹不同意Q 房网方面的说法。她辩称，根据合同法规定，居间人未促成合同成立的不得要求支付报酬，Q房网没有让她们签订《上海市房地产买卖合同》，不算促成交易，不能要求她支付报酬。

赵莹记得，2016年12月28日，Q房网经办人员杨某口头承诺佣金为总房价的0.5%，说当天签的《居间协议》只是定金协议，根本没提佣金为总房价的1%。2017年2月13日，三方一起到浦东张杨路签约中心准备网签合同时，杨某才告诉赵莹、何英，佣金涨到1%。

“Q房网擅自提高了佣金的金额，我不能接受，当天没能网签，签订了解约协议。”赵莹说，“次日，三方到Q房网总部交涉佣金的事情，杨某当时确认口头承诺0.5%的佣金，而且没有让我们签《佣金确认书》。”

赵莹认为，Q房网刻意隐瞒了佣金的具体金额，属于故意隐瞒重要事实，侵害了她的利益，因此拒付佣金。

卖家说：

另找中介完成交易

卖家何英的说法与赵莹基本一致。她说，签《居间协议》当天，Q 房网承诺佣金为总房价的0.5%，到网签合同时，又说只能1个点才能做，导致买卖合同不能顺利签约，过错在Q房网。三方确认中介费由买方支付，赵莹问杨某中介费数额，杨说是1个点，赵问能不能少，杨说要靠谈，赵询问半个点是否能做，杨回答能做。Q房网没有按照操作惯例与赵莹签订佣金确认书。协议和合同签好后，赵莹临走前碰到门店姓郭的经理，郭经理告知其权限只有0.8（是8折），赵莹要其去争取。

2017年2月13日当天，何英与赵莹签订了一份协议，约定因Q房网擅自涨中介费，解除与Q房网的居间服务关系，相关责任双方共同承担。之后，何英告诉赵莹，自己买了一套新房子，定金已经交了，如果自己的这套房卖不出去，付不起违约金，希望赵莹与她继续交易。于是，二人另找了一家中介，用赵莹儿子的名字完成了交易，房屋总价没变，赵莹儿子按照房价款的0.5%向该中介支付了佣金22625元。

在何英看来，合同的居间服务应该是一个完整的交易过程，Q 房网只完成了收定金、签合同两个步骤，不应该收全部佣金。

而Q房网认为，经办人员杨某无权向客户承诺房价0.5%的低佣金，但此时，买卖合同、居间协议已经完成，Q房网和赵莹的中介行为具有约束力。

[以案说法]

居间服务合同关系成立

买家应该支付相应佣金

2017年11月8日第一次公开开庭审理，2018年3月1日再次开庭。经过两次庭审，法院日前最终认定，Q房网促成了何英与赵莹签订了买卖合同、居间协议，居间服务合同关系成立，应支付相应的佣金。

“根据规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施并有权要求赔偿损失。依据居间惯例，促成买卖合同的签订是居间最主要的义务，合同解除时，Q 房网已经完成了这一义务，其为买卖双方提供的服务不存在恢复原状的可能。之后，买卖双方继续完成交易，虽然使用了买家儿子的名字，但仍认定买卖双方享受了Q 房网服务的成果。”据此，法院判决赵莹向云房网支付房价0.5%的40%，即9050元。