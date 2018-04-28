蒲汇塘中央不断冒黑水 市民怀疑有人违规排污-田林街道：系历史遗留问题，将封堵私排入雨水管根治

晨报记者 佟继萍

站在徐汇区田林东路近田川路桥上俯瞰蒲汇塘，河道中央有黑水不断冒出，并伴有阴沟的恶臭，水面下的管子隐约可见——日前，住在蒲汇塘附近的市民怀疑，有人违规向蒲汇塘排放污水。

“这段河道衔接了上下游两个泵站，由于历史遗留的雨污混接问题，泵站放江时就会带出污水，导致水质变差。”田林街道相关工作人员介绍，去年6月，29个沿岸大型排污口已经封堵完毕，今年6月计划封堵私排入雨水管的中小型污水管300余根，雨污混接顽疾有望根治。

蒲汇塘河道黑色油污

日前，市民小周向周到反映，徐汇区蒲汇塘疑似违规排放污水。他站在徐汇区田林东路近田川路桥上俯瞰蒲汇塘，只见河道中央有黑水不断冒出，并伴有阴沟的恶臭。两小时后，再路过此桥，没见黑水，隐隐可以看到水面下的管子，疑似违规排放污水。小周说：“在徐汇中心地段，敢如此排放，没人知道？”

4月25日，记者来到蒲汇塘，这是一条南北向的河道，西起松江蟠龙港，经七宝、虹桥至漕河泾镇汇入黄浦江，约长12.9公里。小周反映的这一段属徐汇区田林街道界内，河水浑浊，见不到鱼虾游弋，河道中央确实有黑色油污一股股冒出来，在水面上一点点扩大，形成一块直径约4米的圆形“黑桌面”。旁边4台水车一样的设备在河道中不停搅动，河水翻滚，“黑桌面”被一点点打散，拌匀，顺流而下。

这段河道紧邻高档小区爱建园和一个灯具市场，会不会是沿线污水乱排放导致河水污染呢？

“泵站放江”致水质浑浊

“蒲汇塘从桂林路到漕宝路一段，属于我们田林街道，这段河道衔接了上下游两个泵站，一个田东泵站，一个曹溪泵站，由于历史遗留的雨污混接问题，泵站放江时就会带出污水，导致水质变差。”

“晴天大量污水进入雨水泵站，汛期来临前每隔一段时间雨水管道剩水会根据水位先排入河道，污水也跟着进入河道内，就形成老百姓俗称的‘泵站放江’。泵站一开污物就会带出来，就会看到一块块的油污。”徐汇区田林街道社区管理办王晓琛介绍，徐汇区老旧小区集中，管道雨污合流情况普遍，“泵站放江”情况较为突出。

“生活污水排入河道，表象在泵站，但根源在于管网，雨污混接是一个历史遗留的顽疾。”他举例，一些小区，居民将洗衣机放置在本没有污水管道的北阳台，阳台原本用来收集屋顶雨水的雨水管道成了洗衣机污水的排水通道，造成雨污合流排入雨水泵站。此外，部分小饭店、洗车场违规排放污水至道路两侧的雨水进水口，也是雨水泵站污染排放的原因之一。之前一些人偷接、私接污水管道到雨水管道上，加重了雨污混接的治理难度。污水管道是连接污水处理厂的，而雨水管道直接排放入河，导致河流水质变差。

市政水务所和街道正在努力减少此类污染现象，不久的将来，整条蒲汇塘将面目一新。

“去年6月，包括松下等工业企业在内的29个沿岸大型排污口已经封堵完毕，现在我们刚刚排摸了一些小的私排入雨水管的污水管，共计300余根，计划今年6月全部封堵。”王晓琛指出，被封堵的污水管将接入污水管道，排放至市政管网。