打造沪浙水上高速通道，桥面仍有“塔式竖琴”-“上海斜拉桥之母”泖港大桥拆除新建

记者 钟 晖

晨报讯 承载着老上海记忆、申城桥梁建设历史上具有标志性地位的老桥——泖港大桥本月悄然着手实施拆除重建，按照先造新桥、再拆除老桥的顺序实施，其第一根桩基已经打入。记者昨天从上海市政总院获悉，新泖港大桥计划2021年竣工，做到通航条件完全满足航道要求，且能与浙江段形成有效对接，成为沪浙之间又一条水上高速通道。新桥外观为“塔式竖琴式”（见效果图），与老桥（见图）相比更加简洁秀丽。

从地图上看，泖港是黄浦江西端上游的一条支流。雄踞其上的泖港大桥于1982年落成，是上海第一座大型预应力混凝土斜拉桥，有“上海斜拉桥之母”之称，也是当时我国第一座跨径达二百米的预应力混凝土斜拉桥，为当时我国最大的斜拉桥。它开创了国内修建大跨径斜拉桥的先河。桥宽12米，河中不设桥墩，采用当时世界上新颖的桥型结构，由梁、索、塔三部分组成，桥塔架上伸出的一道道斜向钢缆索，把桥的主梁分段紧紧拉住，即所谓“双塔竖琴式”式样。

市政总院表示，泖港大桥对沟通上海市郊西南地区的陆上交通有着无可替代的重要作用，当时能够建造这座大桥，也为黄浦江市区河段建造更大跨径桥梁提供了可靠的技术数据和资料。主持设计泖港大桥的林元培，是我国“工程设计大师”，也是南浦大桥、杨浦大桥、徐浦大桥和卢浦大桥以及东海大桥的总设计师。

“泖港大桥老桥的双塔双索面预应力混凝土结构取得了很好效果，日后在国内多座斜拉桥工程中得到推广使用，也为此后设计建造上海南浦大桥、杨浦大桥等更大跨度的斜拉桥奠定了基础。”市政总院项目负责人孙主任说。

此次之所以要着手改建这座“意义非凡”的桥梁，是因为桥下通航净高及桥面通行能力已无法满足水、陆交通与地区经济迅猛发展的需求。且如果不进行重建，而是抬升改建的话，老桥将被抬升3到4米，会经不起折腾，为此只能“另起炉灶”建新桥。此举有益于推进内河集装箱运输的大规模发展，为上海市国际航运中心建设助力。新建泖港大桥也和老桥一样由市政总院承担设计，将采用多种技术手段传承创新，为桥梁升级换代提供可靠保障。

保持老桥“原汁原味”

新泖港大桥更秀丽

新泖港大桥全长1385米，道路红线宽度50米，按照一级公路标准建设，设计速度每小时80公里，桥下通航净宽达到192米、净高7米。与老桥“双塔竖琴式”桥面外观相比，新桥尽量保持老桥的“原汁原味”，其主桥为双塔单索面斜拉桥，同样是“竖琴形”外观，并在塔冠造型上保留老桥风格，实现对老桥的风格传承。与老桥的不同之处在于，塔柱有所减少，外观更加简洁秀丽。

未来新桥一旦建成，桥面布置为双向六车道和两侧非机动车道，跨河部分还设置了人行道方便两岸居民出行。