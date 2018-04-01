建成全球知名绿色农业高地-崇明实施乡村振兴战略，出台相关实施意见

记者 郁文艳

晨报讯 记者从昨天召开的崇明“乡村振兴 草帽论坛”上获悉，作为上海最大的农业地区，崇明把振兴乡村做为崇明建设世界级生态岛的根本要求和重要任务，已经制定《崇明区关于贯彻落实乡村振兴战略深入推进世界级生态岛建设的实施意见》。

崇明区副区长胡明华表示，作为上海最大的农村地区，崇明发展的本质、重点和短板都在乡村，实施好乡村振兴战略是崇明的责任和使命。

在生态产业发展方面，绿色农业将作为崇明的核心基础产业，未来三年把崇明建设成为全国知名的都市现代绿色农业高地，重点提高绿色品质，今年力争绿色食品认证率从60%提升到70%。未来三年，崇明力争实现全区“无化”生产（无化肥、无化学农药），做强清水蟹、白山羊等品牌。崇明还将大力发展生态旅游业，加快推进国家全域旅游示范区建设，结合2021年中国花博会旅游设施建设需要，使崇明的每一片天空、森林、湿地、农田、村庄、道路、河流、社区都成为风景，都成为旅游产品。

胡明华介绍，崇明在乡村绿色发展方面将加强规划设计和风貌营造，因地制宜编制郊野单元规划、村庄规划，加强乡村风貌管控，尺度上建筑高度不超过10米，风格上体现中国元素、延续江南特色，严格禁止采用欧式、美式风外来风格，色彩上新建或整修的成片开发区域以白墙、灰瓦为宜。