提醒-今天晚高峰延安路高架等 可能出现较长时间拥堵-受江苏境内3座大桥“禁货”影响，G40车流量将因绕行车辆增加进一步增长

记者 钟 晖

晨报讯 今天是五一小长假前的最后一个工作日，据市路政局路网监测中心预计，今天晚高峰，延安高架、内环高架和南北高架或有较长时间拥堵，请大家注意“避堵”。明天凌晨零点开始至5月1日24点，高速公路实行小型客车免费通行政策。市民春季出游历来热情较高，假日期间的上海路网流量将显得格外“饱满”，市民还是要注意错峰出行。

据市路政局预计，今天市区快速路网全天车流规模将达222万辆次，与去年同比小幅上升5.5%，尤其是晚高峰时段，提前释放的交通出行与常态工作日通勤交通的叠加，延安高架、内环高架和南北高架或有较长时间拥堵。高速路网全天车流规模将达147万辆次，同比去年增加5%，比常态工作日增长近13%，车流量主要集中在G2京沪、G15沈海、G40沪陕、G50沪渝、G60沪昆等射线高速公路出城方向。

不容忽视的是，受江苏境内南京长江二桥、江阴大桥、苏通大桥3座大桥“禁货”影响，假日期间的G40沪陕高速的车流量将因绕行车辆的增加而进一步增长。假期三天，预计本市高速公路车流总量将达到440万辆次，同比去年的420.8万辆次增长近5%。明天是假期第一天，高速路网车流量约为150万辆次，高峰时段集中在上午8时至12时，主要射线高速公路如G2京沪高速、G15沈海高速（江苏方向）、G40沪陕高速、G50沪渝高速和G60沪昆高速等流量较集中，届时将出现不同程度的交通拥堵。

假期最后一天，沪上将迎来返程高峰，预计高速路网车流量约为147万辆次。高峰时段预计出现在14时至20时，届时通往市区方向的高速公路入城段以及快速路局部路段流量较大，其中G40市区方向长江隧桥、中环武宁路立交、延安高架等会出现拥堵。