上海公安持续提高社会面防控勤务等级-严打街面违法犯罪

晨报记者吴艺璇报道 “五一”期间，上海警方表示将持续提高社会面防控勤务等级。上海警方将在全市商业闹市、踏青场所、旅游景点、城市地标、交通枢纽等重点区域、重要部位加大警力投放并安排充足警力集中备勤。同时，在人群聚集场所部署专业处置小组，严厉打击扒窃拎包等街面违法犯罪活动。

针对“五一”期间高速公路小客车免收通行费、节日首尾离沪与返程出行高峰和旅游景点及周边区域可能出现“大客流”“大车流”情况，上海市公安局加强全市道路交通管理和指挥调度，以出入市境道口、高速公路、高架道路、交通主干道为重点，增加执勤警力，增设执勤岗位，强化管控和分流疏导措施，及时采取设立引导标识、人工控制信号灯、加装隔离设施等措施，引导车辆快速通行。

针对长江隧桥、G20京沪、G15沈海、G40沪陕、G50沪渝、G60沪昆高速等可能造成拥堵的节点、路段，加强与市交通委等职能部门以及江苏、浙江公安机关区域协作，及时互通道路交通情况，联动采取排堵保畅措施，及时发布避拥堵“攻略”，引导市民科学合理安排出行线路。

据悉，今年“五一”小长假，江南、华南北部地区将出现中到大雨，雨天行车视线不佳、路面湿滑，将给交通安全带来不利影响。警方提醒市民驾车出游最好合理安排时间和路线，注意安全。