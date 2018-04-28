“五一”天气 头尾有雨-极端最高温28℃-29℃　假期长三角多阴雨天气

记者 徐妍斐

晨报讯 即将迎来“五一”小长假。今年的小长假，还是陷入了“每逢假期就下雨”的怪圈中：假期头尾有雨，尤其是5月1日天气多变，且由于气温不低，体感上会显闷热感。

回顾今年的各大节日，上海的国定假期和下雨成了“冤家”：元旦假期3天出现1个雨日，春节假期7天出现6个雨日，清明假期3天出现2个雨日。而这个“五一”也不例外。

昨天，上海市气象局发布了“五一”小长假天气公告，受高空槽影响，本市有两次降水过程，分别出现在4月29日和5月1日，并可能伴有雷电和短时强降水。而雨水停顿的30日，空气质量则总体欠佳。气温方面起伏较大，今天晴到多云，最高温仍有26℃，但是明天最高温预计下降至23℃，再之后两天极端最高温可达28℃-29℃，空气质量总体以优到良为主。

周边地区同样多阴雨、气温较高。预计4月29日-5月1日，长三角地区高空槽活动频繁，多阴雨天气，极端最高温30℃-31℃。由于气压场较弱，30日中北部地区将出现短时轻度污染。5月1日前后，上海及周边地区有阵雨或雷雨，外出请注意防范。

从天气预报可以看到，本月底申城气温将再度接近30℃。此前4月10日和4月22日，申城的最高温都超过了28℃。不过，和前两次气温冲高后，三四天内最高温很快就跌去10℃多相比，小长假后的几天气温虽会有所回落，但总体还在23℃以上，可以说，天气正向着变暖的方向发展，即将进入春夏交替期。