上海发布全国首个外卖餐盒团体标准-申城外卖将统一用纸碗替代塑料餐盒

晨报记者 李晓明

叫外卖已经成为城市居民的习惯，上海平均每天外卖订单高达165万单，一年的废弃塑料送餐盒超过12亿个，对环境和垃圾减量造成了不小压力。昨日，市质监局发布了全国首个外卖送餐盒团体标准，申城外卖行业将统一用纸碗替代塑料送餐盒，在保证送餐盒质量安全的基础上，约可减少75%以上的塑料垃圾。新标准将于6月份正式执行。

塑料餐盒造成巨大污染

据不完全统计，上海平均每天外卖订餐高达165万单。据测算，一年的废弃塑料送餐盒将超过12亿个，约4.5万吨，对上海环境和垃圾减量造成了压力。为缓解城市环境压力，促进绿色环保，市质监局组织有关部门指导行业协会联合相关外卖送餐平台共同制定外卖送餐盒团体标准。希望寻找新的替代材料，来减少因外卖塑料餐盒带来的潜在环境风险。

据市质监局介绍，在团体标准制定过程中，市质监局组成了由大学教授、企业经理、平台主管、机构专家、协会人员等15人组成的标准起草小组，组织收集43项相关标准，通过召开多部门会议和起草专家会议，在大量试验的基础上，确定将纸质餐具替代作为主攻方向。在多次试验的基础上，对标准五易其稿，最终制定了外卖送餐盒系列团体标准，包括外卖纸碗、送餐袋2个产品及与其配套的管理规范共计3个团体标准。

将印上“外卖专用”标志

此次新标准的推出，最大的亮点就是使用纸质餐具或可降解餐具替代外卖塑料送餐盒，这在全国属于首创。同时，在送餐袋标准中，提供了纸袋、可降解袋、纺织品袋三种选项以替代传统的塑料袋。

那么，使用纸碗作为外卖餐盒，虽然不会产生塑料垃圾，但牢不牢固？卫不卫生？对此，市质监局解释，在纸碗标准中，对“高锰酸钾消耗量”、“霉菌”等涉及卫生安全的2个指标，以及“抗压强度”、“渗漏性能”等涉及物理性能的2个指标分别做了提高，其中最少的提高了5%，最多的加严了80%，坚决守住食品安全卫生底线，确保吃得放心。

同时，根据中式菜品外卖配送过程中叠放、颠簸、温湿等环境条件，在标准中有针对性地创设了“配合性”、“倾斜性”、“耐受性”和“整体抗压性”等4项指标，以确保餐盒舒适使用，提升消费体验，凸显亮点。

另外，新的外卖纸碗在外观上也更加醒目。标准要求纸碗外层或外层纸套应统一印有该标准的餐饮服务（网络）专用产品的标志图案。还要在纸碗醒目位置标示警示用语，如：不可微波加热。

违反标准将被扣积分

记者了解到，此次推出的外卖餐盒团体标准属于行业推荐标准，并非国家强制标准，并不具备强制性，但具有行业约束力。那么在管理上，如何对商家进行监管呢？

对此，市质监局介绍，在管理规范中，设计了合格供应商名录、定期核查、积分管理、投诉反馈、承诺执行5项机制，其中积分管理规定，对于网餐饮服务提供者未使用标准要求的纸碗、送餐袋，一次扣15分。部分未使用，一次扣10分。扣分累加到不同分值，第三方平台将采取“降低排名”、“取消平台补贴活动”、“置休整改”、“下线整改”等不同处置措施。

市质监局表示，该标准是社会团体协调市场主体共同制定并承诺执行的标准。饿了么、百度、美团外卖送餐平台6月份起在长宁、浦东、普陀3个区开展先行试点，并逐步推广到全市。新标准的实施情况也将得到质监、食药监、绿化市容等部门的监管和跟踪。

外卖平台

严格执行新标对商户进行监管

对于新标的出台，美团、饿了么等外卖平台表示，标准的出台是推动环保外卖的重要举措，平台将履行社会责任，全面推动新标准的执行，并对平台商家进行监督管理。

美团点评集团副总裁丁志雄表示，从去年9月开始，美团就已在长宁区龙之梦试点外卖商家替换为纸质外送袋。新标准推出后，美团将建立满足团标要求的供应商名录，近期将把试点范围从长宁区持续扩大为在上海市全面推行，平台出资免费提供部分环保餐盒供商家试用，预计试点阶段持续投放100万个环保餐盒用于提升外卖商户包装环保升级意识。

饿了么可持续发展组负责人张怿表示，新标准实行后，每年有望为上海减少1000万个塑料餐盒。平台将会给全上海的商户发通知，让商户加入进来，平台提供满足新标的供应商名录，同时给予激励政策。对签署遵守承诺执行标准的商户进行监管，违约商户将受到最高至停业整顿的严厉处罚。

除了外卖平台外，简厨、云海肴、和记小菜等知名餐饮企业也现场承诺将严格执行外卖送餐盒团体标准。