（一）

这两天，国际大事多得让人眼花缭乱。

在武汉，中印突然举行了一次历史性峰会，放在一年前，这几乎是无法想象的；在板门店，金正恩跨过“三八线”，和文在寅宣布要在今年结束战争状态。

确实是百年未有之大变局，世界格局正在发生重大而深远的变化，中美关系也正面临重大考验。对于一度似乎被晾在一边的贸易战，感觉美国也有点坐不住了：下周就到中国来谈判。

但早不来，晚不来，在这个重大节点过来，美国贸易团队几乎是倾巢出动来谈判，显然也是意味深长的。

当然，特朗普的个性，肯定也不会轻易认输。在日前和法国总统马克龙的记者会上，特朗普大谈美法友谊，但话锋一转，最大的话题，自然还是中国。

看看特朗普是怎么说的吧，大致如下：

1、美国财长姆努钦，将在几天后访华，就经贸问题展开磋商。我想中国很认真，我们也很认真，我们别无选择，只有认真。

2、如果我们达不成协议，那就开始征收额外关税，但我认为我们有很大可能达成协议。

3、我们将组成一个代表团去中国，在他们请求下，因为他们最近先来这儿，现在我们去那儿，这样挺好。

显然是话中有话？特朗普的意思，不外乎：这一次我们会认真谈，而且很可能会达成一个协议，这次谈判可是中方的邀请哦。

（二）

美国人想来谈了，几个粗浅看点吧：

第一，美国踢到了铁板，现在不得不谈。

对于贸易战，特朗普之前一个最著名的论断就是：贸易战很简单，美国肯定赢。他以为只要500亿美元一出手，中国立刻被吓蒙，肯定会服软，500亿不行，那就1000亿美元。但结果却完全不一样，中国不仅没有服软，反而针锋相对，制定了一系列报复措施，而且还明言：要“奉陪到底”。

这种快准狠的回应，这种组合拳的反击，特朗普以前也真没怎么见识过。如果再一味强硬下去，那结果真就是贸易战了，那真可能没法收场了。

第二，特朗普也有压力，更有期盼。

英国《金融时报》就说，美国决定派遣高级别代表团前往中国，将有助于在一定程度上缓解股市围绕贸易前景产生的焦虑情绪。换句话说，中美迟迟不谈判，美国股市很忧虑，别看特朗普表面还挺放松，但实际应该也是压力山大。

比如，因为中国的反击，美国多艘满载高粱的货船，本来正航向中国，但日前不得不临时掉头，美国农民被无辜卷入贸易战，肯定对特朗普一肚子怨。还有，最近因为怕中国报复，苹果公司股价暴跌，苹果CEO库克赶去白宫拜访，显然特朗普得到的也不会是表扬。

第二，美国也在重组队伍，准备好好谈。

按照一些外媒的说法，今年二月份，刘鹤同志曾赴美沟通，白宫却正内斗得很欢，政出多门，也不知道谁说了算，自然也就谈不出个所以然。现在，特朗普终于明白过来，所以几乎将整个贸易团队都派到了中国，确实是希望能达成个协议，最后也有一个下台阶。

中国想谈的时候美国没人谈，现在美国倾巢而动主动上门谈。特朗普多少也得挽回点面子，所以，他一定要在言语中找补一下，这才有了那句话：这次谈判是中方的请求。

真的是中国的请求吗？最大的可能，是特朗普在吹牛。

要知道，当时在世行和IMF年会记者会上，最早表达访华意愿的，是美国财长姆努钦。他当时主动说，他自己正考虑到中国去磋商，尽管具体时间点他还不确定。

至于特朗普口中的中方代表团先访美，确实，中国央行行长不久前去了华盛顿，但他们不是去和美国谈判的，而是去参加世界银行和IMF的春季年会，每年中国代表团都要去，因为这两大总部都设在华盛顿，不去这里还能去哪里呢？

况且，央行行长管的是货币金融，可不管贸易政策。

但在特朗普的口中，反正你们中国人先来了华盛顿，所以，我们顺水推舟，现在要去中国了。

给自己找台阶，在这个世界，还真没有几个人比得过特朗普，中国人又被吃了一顿豆腐。

还没谈判呢，就这样斤斤计较，也就可以知道，在接下来的贸易谈判，中美将会是怎样的唇枪舌剑。

还是那句话，下周的谈判中，真不排除吹胡子、瞪眼睛、拍桌子、拂袖而去的各种戏码。

当年入世谈判，中美双方一度不欢而散，美国人还装作收拾行李要去赶飞机，但最后的结果，飞机场肯定没去，因为美国人也就是装装样子，希望中国人沉不住气多做一些让步罢了。

但这一次，中国还真挺沉得住气的。所以，美国人最终坐不住了，还是我们来北京谈判吧！好戏就在后头。

（原题为《下周就倾巢来中国谈判，美国真有点坐不住了！》）