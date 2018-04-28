火热征件中！用光影梦想续写爱的故事，We爱·第二届两岸青年短片大赛等你来发声！

青春可以拥有多少种可能？为了梦想不断拼搏，为了爱情奋不顾身，为了朋友两肋插刀……青春拥有无限可能，或许也是因为这样，青春里遇见的人，发生的事，观察到的世界，都仿佛具有魔力。

We爱·第二届两岸青年短片鼓励两岸的青年人拿起镜头，拍下关于在上海，在台北，在两岸不同的城市，关于爱的故事。在去年第一届的基础上，大赛于今年2月14日再次启动，火热征件中！

本次大赛由上海市海峡两岸交流促进会、上海文化联谊会、上海市科技艺术教育中心等指导，文汇报社、上海市广播影视制作业行业协会、沪测信息科技（上海）有限公司等共同主办，MMA微电影协会、华联国际多媒体股份有限公司等协办，上海市台胞服务中心、上海瑞创影视有限公司、民众日报、博硕文化股份有限公司、未来事件交易所、青年公社等支持，爱奇艺、东森新闻云作为战略合作伙伴参与大赛。

大赛自启动以来，吸引了各方关注，两岸青年踊跃投稿，已收到投稿作品一千余部。在去年首届“We爱•两岸青年短片大赛”上海“电影大师交流营”上成为好朋友的4位青年导演傅艺超、林煜圣、陈奕帆、郭昱辰近日重聚上海，完成了他们的最新合拍片《二加二》的后期制作，并向大赛投稿。两位大陆导演、两位台湾导演，这样四位因“We爱”结缘的追梦少年，用四个关于“春夏秋冬”的四季故事，再续银幕外他们的青春情缘。“一起拍过片，就是过命的交情”这句时常被他们挂在嘴边的话，也成为这样一个为两岸青年提供交流学习平台的大赛，举办以来收获的沉甸甸的“告白”。

去年，首届We爱•两岸青年短片大赛以“我们爱”为主题，启发更多年轻人用镜头记录、思考和审视自己的生活，为两岸青年提供了创作的舞台，进一步促进了两岸青年文化交流与合作。大赛中涌现出的一批佳作在第20届上海国际电影节期间进行了专场展映，大赛结束后陆续在上海与台湾的各大校园进行巡回展映，吸引了各方关注，收获许多感动与点赞。大赛特别活动“电影大师交流营”期间，两岸青年电影创作者齐聚上海，在为期8天的学习、拍摄中共同发现爱、表达爱，结下了深厚的友谊。

今年，We爱•第二届两岸青年短片大赛再度起航，怀揣电影梦想的两岸青年们，还等什么？快用你的镜头大声说出你的爱！

一、征集时间：2018年2月14日－4月30日。

二、大赛主题：以短片的视角，讲述发生在上海、台北两座城市生活中“我们爱”的故事。

三、参赛对象：18至36周岁的两岸青年，即出生于1982年2月14日至2000年2月13日之间的两岸青年。符合上述年龄要求的青年可自行或以团队参赛。大赛鼓励两岸青年合作作品，将优先考虑符合条件的合作作品入围和获奖。

四、活动进程

2018年2月14日－4月30日，大赛作品报名征集；

2018年5月底，活动官网公布入围作品名单；

2018年6月中旬，在上海举办“电影大师交流营”；

2018年6月底，在上海举办颁奖典礼及公布获奖名单。

五、大赛官网

本次大赛的官方网站为：http://www.shxfuture.com/mainland/，活动的相关信息以大赛官方网站公告为准。

六、宣传及评奖

1、 作品宣传

所有符合条件的参赛作品均有机会在两岸各大媒体及社交平台展映，并参加两岸校园巡展活动。

2、入围影片奖励

(1) 颁发入围证书；

(2) 全额补助每部作品的一名主创代表前往上海参加“电影大师交流营”的交通、食宿费用。

3、大赛设立的奖项及奖金另行公布。

更多信息请登陆大赛官网了解（http://www.shxfuture.com/mainland/）。