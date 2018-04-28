【读懂马克思·院长名家谈③】马克思的“傲慢”与“谦卑”

吴宏政1999年 9月，英国广播公司（BBC）在全球范围内举行“千年思想家”网上评选活动，马克思高居榜首。之所以马克思能够取得这一地位，原因之一是马克思的骨头里充满了一种“傲慢”。后来，马克思来到《莱茵报》工作，在工作过程中马克思发现黑格尔的思想并不能帮助他解决一些具体问题，于是马克思也与黑格尔产生了“裂痕”。但现实却出乎马克思的意料，愤怒的马克思彻底看清了资产阶级法律和国家的虚伪性，也令马克思与黑格尔“渐行渐远”，反而促使他开始研究经济学，直到后来“唯物史观”的诞生。虽然马克思如此“傲慢”，对黑格尔的思想大批而特批，但他对黑格尔这位哲学大咖还是充满敬畏的，或者说，马克思对待黑格尔也是很“谦卑”的。

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1999年9月，英国广播公司（BBC）在全球范围内举行“千年思想家”网上评选活动，马克思高居榜首。之所以马克思能够取得这一地位，原因之一是马克思的骨头里充满了一种“傲慢”。早在17岁中学毕业的时候，马克思就表现出了天才的“傲慢”。他在中学毕业论文中就说了这样一段话：“为人类的幸福而工作，才是最大的幸福。”年纪轻轻的马克思，心怀如此伟大的梦想，恰恰应了海德格尔的那句话：“伟大的事情的开端总是伟大的。”

马克思真的就只是一个傲慢的人吗？当然不是，他还是谦卑的。我们不妨从青年马克思的思想历程中寻找答案。

那是在1835年，马克思遵照父亲亨利希的安排进入德国波恩大学攻读法律。但是马克思并没有好好学习。父亲看着自己的儿子在波恩大学如此不安分，知道这不是办法，于是安排马克思转学到柏林大学。柏林大学完全不同于波恩大学，这里严谨的学风享誉世界。柏林大学又名洪堡大学，自从1810年建校就一直是德国的最高学府，这里大师辈出，群星闪耀。黑格尔、叔本华、海涅、费尔巴哈都曾求学于此。果然，马克思来到柏林大学后，开始潜心钻研学术。

马克思初入大学时，是康德和费希特的铁杆粉丝，甚至曾经想自创一个抽象的哲学体系。但是很快马克思就发现这两个偶像太务虚了，以至于马克思傲慢地写了首诗来讽刺他们，诗的第一句就是“康德和费希特在太空飞翔”。讽刺归讽刺，马克思也没找到更好的解决办法。就在这时，马克思发现了黑格尔的辩证法，它克服了康德哲学中抽象和具体的对立，马克思如获至宝。在给父亲的一封信里，马克思有这么一段话：“帷幕降下来了，我最神圣的东西已经毁了，必须把新的神安置进去。我从理想主义……转向现实本身去寻求思想。”这里面“新的神”就是黑格尔。可见，当时马克思对黑格尔有多么虔诚。

马克思虽然把黑格尔奉为精神偶像，但是并没有像“门派”中其他师兄弟那样人云亦云，而是认真寻找黑格尔理论中的漏洞和破绽。马克思不仅真正继承了黑格尔的革命精神和辩证法的精髓，而且发现了他一生受用无穷的“批判的武器”。

后来，马克思来到《莱茵报》工作，在工作过程中马克思发现黑格尔的思想并不能帮助他解决一些具体问题，于是马克思也与黑格尔产生了“裂痕”。这要从莱茵省计划颁布《林木盗窃法》的新法案说起。该法案不让贫苦农民去捡枯枝，因为在林木所有者看来这是他们的私有财产。但是，农民祖祖辈辈都靠捡枯枝来维持生计现如今却成了违法行为，这让贫苦人民的生活更加艰难。按照黑格尔的说法，国家和法律都是“理性的化身，它永远坚持公平和正义”。但现实却出乎马克思的意料，愤怒的马克思彻底看清了资产阶级法律和国家的虚伪性，也令马克思与黑格尔“渐行渐远”，反而促使他开始研究经济学，直到后来“唯物史观”的诞生。

总结《莱茵报》时期的现实教训，马克思对黑格尔的思想进行了深入的批判。他曾经“傲慢地”指出：“人的思维是否具有真理性的问题，这不是一个理论问题，而是一个实践问题。”可见，马克思此时已经完成了对自己思想导师的超越。

虽然马克思如此“傲慢”，对黑格尔的思想大批而特批，但他对黑格尔这位哲学大咖还是充满敬畏的，或者说，马克思对待黑格尔也是很“谦卑”的。他在《资本论》的序言里坦承了黑格尔的伟大：“当人们把黑格尔当做一条死狗的时候，我却公开承认，我是这位大思想家的学生。”可见，马克思不仅傲慢地批判黑格尔，而且也很“谦卑”地敬畏黑格尔。

马克思是“傲慢”的，但这是一位思想英雄的伟大气魄，是胸怀人类的崇高志向；马克思是谦卑的，但这是一位思想英雄对待真理的虔敬。这两种气质决定了马克思成为伟大的天才思想家。

（作者系吉林大学马克思主义学院副院长、教授）

来源：中国社会科学网 作者：吴宏政