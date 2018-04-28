东方购物开启“新潮澎湃”2018新品发布季

从4月16日至6月10日期间，东方购物“新潮澎湃”2018新品发布季靓丽登场，百余款国内外知名品牌的全新产品将悉数亮相，还有东方购物APP上的挑战X任务、新人专享礼、趣味连连看、折扣专享券等缤纷玩法。

作为“新潮澎湃”的首个重磅节目，东方购物“春就这样靓 春夏焕新秀”大直播将于4月29日至5月1日期间举行，打造“购物节中节”。4月29日的家装家居产品专场、4月30日的新品发布大秀以及5月1日的4档荣威汽车专场，满足幸福家庭的品质需求。

此外，每周一到每周五的《潮品人气王》、每周六的《东先生/小姐春游7辑》将“持续轰炸”；还有5月初，东方购物携手“网球公主”辛吉斯为你带来潮人必备的瑞士顶级口腔护理品牌Curaprox高端产品，以及5月18日至5月20日，东方购物携手上海钻石交易所倾情打造的“5·20浓情钻石节”，呈现海外直采并有国际权威认证的品质钻石……如何玩转56天，扫遍全球潮货，跟着指南绝没错！

“柴米油盐”吃出健康生活

十六盏小龙虾拌饭酱、绿波廊礼品粽等饕餮美食抢先尝，还原“吃货本色”；东方明珠欢乐餐厅工作日自助午餐，治愈“聚餐选择困难症”；还有上海南汇8424西瓜夏日尝鲜组，让你提前尝到夏的甜蜜。

“黑科技家电”用出品质生活

不久前全球首发的小米Mix 2s手机、戴森V10手持式吸尘器受到全球瞩目，东方购物作为为数不多的首发渠道之一，是你尝鲜“时新货”的好选择。

“扮潮扮靓”搭配出精致生活

东方购物自有高端成衣品牌MarieBonne，呈现塞纳河与上海时装周碰撞出的时尚火花；风靡日本的蜜浓氨基酸面膜让你不用远渡东瀛，就能让肌肤光彩夺目，更可享受比日本专柜价还便宜40元的优惠。

“游遍全球”就靠《东先生/小姐春游7辑》

4月28日起每周六，《东先生/小姐春游7辑》会通过镜头带你游览祖国的云南、福建，以及日本、英国、法国等地，更有中华老字号“特别篇”，探寻美景与美食。

“趣味盎然”尽在东方购物APP

即日起，打开东方购物APP，就如同打开“藏宝箱”——5月18日至6月10日期间，完成“挑战X任务”，即可获得8.6折礼券；凡是新注册会员即可领取500元“萌新”专属礼包，成功订购199元即可获赠乐扣乐扣(lock&lock)储物收纳箱1份；4月29日至5月1日期间，玩转“趣味连连看”游戏，赢取高达200元的积分大奖！