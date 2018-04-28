上海市委常委会传达习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上重要讲话精神

本报讯 市委常委会今天下午（4月28日）举行扩大会议，传达学习习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，实施长江经济带发展战略，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。党的十八大以来，习近平总书记站在历史和全局的高度，从中华民族长远利益出发，亲自谋划和推动长江经济带发展，发表了一系列重要讲话，为新形势下推动长江经济带高质量发展指明了方向。要深刻领会习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要战略思想，深刻领会推动长江经济带发展，核心是走生态优先、绿色发展之路，重点是正确把握“五个关系”，关键是树立“一盘棋”思想，进一步增强思想自觉和行动自觉，更好发挥上海在推动长江经济带发展中的作用。

会议指出，要立足于从自身做起，更大力度加强环境保护和生态建设。抓好专项检查和整治，按照国家推动长江经济带发展领导小组统一部署，继续开展七个方面专项行动，切实把“共抓大保护，不搞大开发”落到实处。加快淘汰落后产能，坚定不移推进产业结构调整，加快推动重点区域整体转型，真正实现腾笼换鸟，提质增效。坚定不移推进崇明世界级生态岛建设，努力把崇明岛打造成长三角城市群和长江经济带生态环境大保护的重要标志。

会议指出，上海在推动长江经济带发展中承担着重要的使命和责任，要着眼全局、加强协同，在进一步做强城市功能、提升城市能级，发挥好服务、辐射、带动作用同时，加强与兄弟省市的协同联动。要推动生态环境治理合作，落实最严格的水资源管理制度，推动建立地区间、上下游生态补偿机制，加快形成生态环境联防联治、流域管理统筹协调的区域协作机制。要推动区域产业创新合作，建立重大科技创新资源共享机制，联合开展重大产业关键技术攻关，积极探索多种形式的产业合作模式。要推动黄金水道建设，逐步实现航道统一规划、船舶统一设计、建设统一标准、服务管理统一模式，促进长江经济带运输资源有效配置和集约利用。要推动一体化市场体系建设，简政放权，清除壁垒，推动资源要素跨区域流动和优化配置，建立区域间市场准入和质量、资质互认制度。要深入推动长三角一体化发展，以此为突破口增强对长江流域和全国的辐射服务功能，为长江经济带发展作出上海的更大贡献。