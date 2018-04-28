他们当选新中国成立以来最具影响劳模！李强应勇五一前夕会见，提到这种精神！

本报讯 在“五一”国际劳动节到来之际，市委书记李强，市委副书记、市长应勇今天下午（4月28日）会见了全市劳模先进代表。李强说，新时代是伟大的时代，也是奋斗者的时代。上海要按照以习近平同志为核心的党中央的决策部署，加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，必须在全社会大力弘扬劳模精神、工匠精神，激励全市人民立足自身岗位不懈奋斗、追求卓越，为国家发展、上海发展作出新的更大贡献。

会见时，李强、应勇和市人大常委会主任殷一璀、市政协主席董云虎，与本市当选的“时代领跑者——新中国成立以来最具影响的劳动模范”杨怀远、李斌等亲切握手交流，代表市委、市人大常委会、市政府、市政协，向全市劳模先进致以崇高敬意，向全市广大工人、农民、知识分子和其他各阶层劳动者致以节日问候。

李强说，上海是中国工人阶级和工人运动的发祥地，是一座劳模辈出的城市。上海有今天的发展，离不开一代代劳模的积极贡献，离不开劳模精神对全社会的影响带动。在你们身上，集中体现了爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献的劳模精神，生动展示了海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的上海城市精神。你们是全市人民学习的榜样。当前，上海正加快建设“五个中心”，全力打响上海“四大品牌”。我们要迈向卓越的全球城市，不仅要有外在的“形”，更要有内在的“魂”，这就是上海的城市精神，这其中也包含了劳模精神、工匠精神。我们要更好地传承和弘扬，更好发挥劳模作用，调动一切劳动和创造的积极性，让城市充满发展活力。各级党委、政府要更加关心关爱劳模的生活工作，为他们切实解决后顾之忧。

李斌、张冬伟在代表劳模先进发言时表示，上海发展进入新时代、迈向新征程，作为工作在生产一线的劳动者，倍感振奋，也将倍加努力，立足自身岗位再创新业绩，为上海建设“五个中心”、打响“四大品牌”作出新贡献，不辜负全市广大人民的期望。

市领导诸葛宇杰、莫负春参加会见。