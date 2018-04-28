打赢打好精准脱贫攻坚战！李强率团深入云南这些地方紧抓这件大事

药方要开对、出路要找准，从每户家庭实际出发，逐户分析，更加精准地制定脱贫举措、提升脱贫实效。贫困群众既是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体，要不断改进帮扶方式，注重激发内生动力，更好引导他们靠自己的努力改变命运。

真心实意付出、真金白银投入、真抓实干攻坚，按照以习近平同志为核心的党中央战略部署，同云南人民一道坚决打赢打好精准脱贫攻坚战！4月26日至28日，上海市委书记李强率领的上海市代表团在云南省委书记、省人大常委会主任陈豪的陪同下，前往楚雄、文山等地，深入深度贫困县看望建档立卡的困难家庭，走入田间地头、职业学校、园区企业察看沪滇扶贫协作举措落实情况，每到一处都认真听取当地干部群众的意见建议，以进一步做好沪滇扶贫协作各项工作。

沪滇建立结对帮扶关系22年以来，助力对口地区贫困群众脱贫奔小康和增强当地可持续发展能力，

援建各类项目8690余个，

逾70万贫困群众直接受益。

上海对云南13个州市74个贫困县结对全覆盖，沪滇扶贫协作重心沉到贫困县、聚焦贫困村、绑定贫困户。

援滇干部增至75人，确保每个携手奔小康县都有一名上海的扶贫干部。

►楚雄武定插甸镇松包园村看望建档立卡贫困户

“药方要开对、出路要找准，更加精准制定脱贫举措”

地处云贵高原西部的楚雄彝族自治州武定县，是云南深度贫困县。上海代表团一早驱车2个小时，沿着蜿蜒崎岖的山路，来到该县插甸镇松包园村。李强一行踩着村间泥石路，边走边看，听取村里脱贫攻坚最新进展。村支书说，全村56户家庭，建档立卡贫困户有51户，住房均未达到安全稳固标准，存在增收、饮水、上学、看病等困难。为了更好了解困难群众的实际需求，李强登门看望了贫困户杨义祥一家。走进光线昏暗的房屋，看到屋内简陋的陈设，大家心情颇为沉重。得知一家七口人，四个劳动力都在家务农，家庭收入单一，脱贫能力欠缺，李强向驻村干部了解对杨家的帮扶举措。驻村干部说，包括杨家在内的51户贫困户将通过全面搬迁改善居住条件，结合产业发展、劳务输出帮助杨家摆脱贫困。李强叮嘱，贫困家庭的情况各不相同，要把脱贫工作做得更细更实。药方要开对、出路要找准，从每户家庭实际出发，逐户分析，更加精准地制定脱贫举措、提升脱贫实效。贫困群众既是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体，要不断改进帮扶方式，注重激发内生动力，更好引导他们靠自己的努力改变命运。“乡亲们要有信心，上海会尽最大努力，大家一起奋斗，日子一定会越来越好！”临走前，李强鼓励杨义祥一家并致以美好祝愿。

►武定县职业高级中学看教育扶贫进展

“一人有了一技之长，有望带动全家脱贫”

阻断贫困代际传递，教育扶贫是治本之策。得益于上海的帮扶，武定县职业高级中学的职业教育和技能培训水平不断提升，并纳入沪滇中职校联合办学范围，部分品学兼优的学生实现在沪就业。上海代表团走进学校实训中心，察看汽车维修与检测、旅游服务与饭店管理的现场教学与技能展示，并向校方关切询问进一步发展还存在哪些瓶颈困难。李强说，加强教育结对帮扶、推动当地职业教育，是脱贫攻坚的有效切入点，一人有了一技之长，通过辛勤劳动，有望带动全家脱贫，上海要在经费保障、师资支持、实训拓展等方面进一步加大帮扶力度，全力帮助当地提高教育水平。

►文山壮族苗族自治州砚山工业园区

如何通过产业帮扶增强对口地区的“造血”功能，是上海代表团此行的关注重点。李强一行来到文山壮族苗族自治州砚山工业园区。这些年来，上海通过加大资金投入、合作共建、招商引资等方式给予园区发展积极支持，特别是聚力脱贫增收，通过加大培训提升贫困群众技术水平，以园区就近转移就业实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”的目标。上海市领导在园区企业云南美泰玩具公司遇到了21岁的当地女工赵学英，她在两年前通过技能培训上了岗，如今每月到手工资3000多元，极大改善了全家生活。

►特色蔬菜育苗基地

让当地贫困群众鼓起“钱袋子”的同时，丰富上海市民的“菜篮子”

云南有着独特的资源禀赋，在农产品和食品产业上可做的文章不少。云南中康食品有限公司近年来通过沪滇两地扶贫协作平台，其蔬菜基地纳入供沪蔬菜外延基地，并由上海企业帮助在沪开展产销对接，今年预计可销售1000吨蔬菜。上海代表团来到公司特色蔬菜育苗基地，察看蔬菜品种及种植大棚，听取上海-砚山扶持发展特色产业、促进贫困群众增收工作汇报。去年，本市投入帮扶资金，支持中康公司采取“公司+基地+建档立卡贫困户”的模式，开展香菇食用菌种植产业项目，实现公司发展与群众脱贫双赢目的，预计可惠及800多户贫困户。李强对此表示肯定，强调产业增收要更精准，多打造一些连接田间地头到市民餐桌的现代农业产业基地，利用上海大市场、大流通优势，深入推进“云品入沪”工程，让当地贫困群众鼓起“钱袋子”的同时，丰富上海市民的“菜篮子”。

►文山州残疾人辅助器具服务中心

上海代表团还前往文山州残疾人辅助器具服务中心，实地了解民生帮扶情况。自1999年以来，上海发挥政府及社会各界合力，为文山州因战致残人员安装假肢3300余人次。正在中心调试新假肢、进行适应训练的老李是这一项目的首批受益者之一，李强走上前去同他亲切交谈。老李说，装上假肢后重新下地干活，生活有了保障，感谢上海人民的真情帮扶。看到他行动自如地上下台阶，李强很是欣慰，他说，这样的扶贫协作，是造福当地残疾人的可行举措，有助于提升他们的生活品质和劳动能力，下一步要在逐步解决辅助器具“有没有”的过程中同步研究“好不好”的问题，惠及更多残疾人，增强他们对生活的信心。

上海市领导翁祖亮、诸葛宇杰、莫负春、彭沉雷、王志雄，云南省领导李秀领、刘慧晏、陈舜、喻顶成等参加相关考察活动。

上海市代表团结束在云南的学习考察，于28日下午回到上海。

作者：谈燕

图：陈正宝 摄

来源：上观新闻