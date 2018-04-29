绿化带成“拦路虎”，过马路要先“跨栏”-市民：松江区中心路姚北路人行道设计有缺陷　相关部门：已整改，5月1日后恢复正常

晨报记者 佟继萍

这样的过街横道你可能没见过——松江区九亭镇一段1米高、2米宽、长度与道路相当的灌木绿化带将斑马线拦腰截断，6米宽的斑马线被它挡个严严实实。

有行人抱怨：“这人行道设计得真科学，难道过个马路得学轻功？2米宽的绿化带，一般‘大长腿’也是万万迈不过去的，除非姚明、刘翔来了，老人小孩、推婴儿车的、坐轮椅的人怎么通过？”行人无奈斜穿马路，大大增加了过街时间和危险系数。

这么不走心的斑马线是怎么设计、施工并通过验收的？

对此，松江区九亭镇政府相关部门回应：半年前，中心路以东的姚北路刚刚拓宽好，划斑马线时欠考虑，造成了现在的问题。相关部门已迅速整改，5月1日后斑马线有望恢复正常通行。

半年多一直没整改

昨日，市民肖先生向晨报反映，他在临港松江科技城工作，单位位于松江区九亭镇中心路靠近姚北路，这里有一处人行横道异常难走。地上有斑马线、路口有红绿灯，但人行横道被路中间的绿化带拦腰截断，过马路要先“跨栏”。

“我可长见识了，第一次见到如此奇葩的斑马线。每天上下班都要经过这段马路，去乘公交车，再换乘地铁，还是挺危险的。”肖先生的同事小周质疑：“这么不走心的设计和施工是怎么通过验收的？使用半年多的问题斑马线一直存在，难道交警、路政部门都没发现？反映多次至今不整改又是怎么回事？”

昨日下午3时许，记者在现场看到，问题横道位于中心路姚北路十字路口的东侧。姚北路为双向4车道，马路中央的绿化带是一排花盆，每个花盆之间间隔5米左右，让开了斑马线，没挡路。挡住去路的是机动车道与非机动车道之间的绿化带，这条绿色灌木修剪而成的绿化隔离带高约1米、宽2米，与道路长度相当，灌木种植在水泥花台中，6米宽的斑马线完全无法通行。

行人无奈斜穿马路

斑马线上多了“拦路虎”，行人是怎样过街的呢？记者试了一下，绿灯亮起，记者立即从南至北以正常速度过街，穿过南侧非机动车道、4根机动车道来到绿化带前，沿着绿化带在机动车道上向西走，10多米后，走到这条绿化带的尽头，然后再向北穿过非机动车道，抵达姚北路北侧人行道。

秒表显示，此次过街总共用时25秒，5-10秒后，绿灯变红。回头看其他行人，他们早已洞察到直行的路被截断，干脆不理斑马线，斜穿马路。

“两点之间，直线最短，照理说，走斑马线过街是最短、最安全的，斜穿马路耗时较长，有时走在机动车道上红灯就亮了，大卡车从身边呼啸而过，很危险。”正在过街的一位女士告诉记者，“这路口旁边就是临港松江科技城和漕河泾科技绿洲，有很多上班族，上下班高峰时间人流量很大，这样危险的情况已经持续半年多了。”

一位带小孙女过街的老人抱怨：“斜穿马路路线太长，小孩、老人走得慢，有一次过马路，我们想快点跑过去，小孙女一个趔趄，差点摔倒，幸好被我一把拉住，吓得不轻。”

一位路过的司机师傅担心：“这个路口很多行人斜穿马路，我都是小心翼翼减慢车速，绕过行人，生怕刮蹭到他们。”

对此，一位执勤交警表示：“这个问题已经有人反映过了，正在等待处理。”

[最新进展]

“拦路虎”被清除

斑马线上的“拦路虎”是怎么造成的？又将如何整改？

记者从警方了解到，该处为中心路姚北路南侧人行道，后根据路口情况，在原有绿化带上补充设置了横道线。由于城市建设需要，此处封闭了1年半，于今年3月恢复通行。松江公安分局交警支队已协调九亭镇政府落实整改。

松江区九亭镇政府宣传科周伟回应，问题出在两次道路建设工程之间的一个失误。“半年前，中心路以东的姚北路刚刚拓宽，划斑马线时只考虑到跟之前的斑马线对齐，却没考虑到绿化带挡路，造成了现在的问题。按照规划，姚北路还将继续向北拓宽，项目正在审批中。出现这个问题说明相关部门处置不及时。下一步，将在全镇范围排查此类问题，杜绝再次发生。”

接下来，“拦路虎”将被赶走。当天，记者将斑马线问题反映到监管部门，九亭镇党委政府第一时间落实整改，由镇村镇办、绿化公司、交警到现场勘查，根据现场情况制定整改计划：将进行绿化移除、水泥铺设、硬化道路等工作。

当天下午，九亭镇农副公司已经将绿化带移走6米，空出斑马线的宽度。再由九亭镇村镇建设管理办公室负责将绿化带下面水泥浇筑的花台清除干净，与马路齐平，然后用混凝土浇平。4月29日完成整改。因水泥养护需要两天左右的时间，5月1日后斑马线可以回复通行。

“这个路段2个月后要开始道路中修。”周伟说，“镇相关部门与交警部门商议后达成一致，该处作为临时通行使用，中修后按照道路交通设施标准设置。相关后续工作，各职能部门会及时跟进。”