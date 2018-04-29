沪交警专项整治沪C机动车“闯禁”

晨报记者张硕报道 近期，上海公安交警部门将开展沪C号牌机动车“闯禁”专项整治行动，进一步打击交通违法行为，不断净化道路交通环境。

4月26日下午，浦东交警支队组织警力在华夏高架路华洲上匝道、外环济阳立交设卡，专项治理沪C号牌机动车闯禁区违法行为。期间，共查获沪C号牌机动车闯禁令5起。

上海公安交警部门将进一步加大对沪C号牌机动车“闯禁”行为的执法管控力度，以设卡整治和巡逻管控相结合的方式，加强对“闯禁”行为的发现和拦截查处。专项整治期间，公安交警将围绕沪C号牌机动车禁行区域边界道路主要路口开展滚动设卡整治，充分发挥执法小分队两轮巡逻优势，不间断开展流动执法。

同时，不断扩大针对沪C号牌机动车“闯禁”行为的非现场执法覆盖面，增加具备此项抓拍功能的“电子警察”设备数量，优化“上海交警APP”和“交通违法行为视频举报平台”功能应用，方便市民举报相关交通违法行为。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第38条、90条的规定，沪C 号牌机动车“闯禁”行为，罚款200元、记3分。

沪C车禁行范围：

悬挂沪C号牌机动车（不包括摩托车），禁止在中环路（杨高南路立交桥至华夏高架路）、华夏高架路，以及以下区域内的道路上通行：沿外环隧道（含两侧地面泰和路）-S20外环高速公路（外环隧道以西至杨高南路立交桥，含两侧地面泰和路、泰和西路至顾太路）-杨高南路-龙阳路立交-龙阳路-龙东大道-金桥路-金桥立交桥-杨高中路-杨高北路-杨高北-路以及长江边线、黄浦江边线所围合的区域（含上述道路）。