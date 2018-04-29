“幼有所育”谁育 上海为“托育新政”闯路

晨报记者 樊 巍 林颖颖

0-3岁的孩子是整个社会最柔软的部位，怎样让这份柔软得到最细致、最精心的呵护？在市委市政府的领导下，市教委牵头，包括民政、工商、健康、食品药品监督、公安、消防、人力资源社会保障、住房城乡建设、房屋管理、规划国土资源、财政、物价、地税、工会、妇联等部门和群团组织等上海16个委办局和群团组织齐心协力，协调工作，历时4个月，孕育出了先行先试的上海经验。

昨天，上海专门针对0-3岁幼儿托育的“1+2”新政（包括《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》（简称《指导意见》、《上海市3岁以下幼儿托育机构管理暂行办法》（简称 《管理办法》）、《上海市3岁以下托儿托育机构设置标准》（简称 《设置标准》）出炉。

这也是全国构建的首个托育管理标准、办法和机制，可谓“前无古人，摸着石头过河”。没有成功案例可以遵循，没有现成模式可以复制，还需要突破很多政策壁垒，解决很多痛点、难点、堵点。“幼有所育”谁来育？上海为何要花如此大的力气来推0-3岁托育新政？

问题 入托无门

2017年8月，一个夏天的上午，方敏（化名）急匆匆地走在普陀的一条马路上。刺眼的阳光穿过梧桐的缝隙，照进眼里，明晃晃地扎着疼。也许熬过这个夏天，最艰难的日子就过去了吧，她叹了一口气。

生好二宝重返职场不久的她，在这一天，不得不向所在的一家500强外企递交了辞职报告。因为母亲需要去照顾中风的父亲，家里的两个孩子，一下子没人带。尽管之前她考察了几个周一到五做早教、周末做托育机构，却发现里面的软、硬件总是差强人意，感觉不靠谱，把孩子送进去不放心。

毕业于武汉大学研究生的她有些自嘲：“早知要做全职妈妈，当年还读什么研啊！”

在上海，像方敏这样被托育困扰的，并非个例。根据相关部门的统计数据，上海市目前有60万左右的0-3岁婴幼儿，且每年新增婴幼儿3万名，88.15%的家庭需要婴幼儿托育服务。2015年全市独立设置托儿所仅35所，比2011年减少21所；在0-3岁60万左右婴幼儿总数中，能上托儿所的只占0.65%。市场供给明显不足。

而在全国，婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为4.1%。“入托无门”成为很多0岁到3岁幼儿家长的心病。

痛“育”不“生”，更多的年轻爸妈，在国家二孩政策下，却已没有勇气像方敏那样再生一个。托育供给不足，造成二孩生育欲望不强烈，人口问题难以解决。

入题 上海下决心解决“幼有所育”

两个月后，就在方敏还在家里为二孩数不尽的琐事抓狂时，作为千千万万个妈妈当中的一分子，她不会想到，“幼有所育”会被写入了党的十九大报告。

作为一件民生大事，“幼有所育”受到上海市主要领导高度重视，市委市政府为此专门听取人大、政协的意见。人大、政协道出年轻人犹豫生二孩的最大原因：“多少人愿意生，很大程度上取决于孩子生出来后，有谁可以帮忙带。”

彼时，国内两起婴幼儿恶性事件发生。“不构建制度，类似的事件一定会再出现！感觉就像坐在火山口上！”可是，对0-3岁托育，全国都是空白，没有依据，没有标准，如何管理？“我们不能蒙着眼睛说，这事管不了！”一位分管教育的市领导说。

上海市主要领导要求尽快拿出3岁以下幼儿托育服务的上海解决方案，在实践中不断完善，真正落地。

然而，“3岁以下幼儿托育这件事情做起来很难”，市教委一位相关负责人说。

究竟难在哪？

首先，从政府操作的层面来看，这在国家层面尚无顶层设计。制定和执行的依据从何而来？地方政府有无勇气来探索改革？上海在全国首吃螃蟹，要开创0-3岁托育《指导意见》、管理《办法》和《标准》的先河。这是第一难。

其次，对0-3岁托育，究竟属于哪个部门管，也存在争议。0-3岁，属于教育部门管吗？如果从早教的角度来说，的确是教育部门的事情，但是目前家长对于孩子成才渴求，已经到了一个无以复加的阶段，如果由教育主管部门来管，会不会进一步加剧家长早期教育的焦虑？例如，有的社会早教机构为了赚钱，连“抬头班”都出现了。好像孩子不上这个“抬头班”，就不会抬头！

同样的，0-3岁，如果由卫生部门来管，从孩子保健的角度看，也合理，但是社会保障、教育这块是否能够达到需求？

0-3岁究竟由哪个部门来管来做，没有达成共识。而老百姓对托育服务的需求，却始终是旺盛的、渴求的。

为了解决市场供给与需求之间的矛盾，政府动员各方参与，但这么多主体参与进来，如果不能管好，市场就会野蛮生长，乱象丛生。制定一个规范的行业管理标准，就成为必需。

民有所呼，我有所应。上海下定决心，把“幼有所育”作为民生大事来做。这位市教委相关负责人说：“满足老百姓对美好生活的向往，这一事情是采取的是建立16个部委的托幼工作联席会议制度，先做起来。做的核心是要建立托育服务的长效管理机制。”

在很多人看来，上海其实是接了一块烫手山芋，也是啃了又一块硬骨头。而共同对付烫山芋和硬骨头的，有上海16个委办局及群团组织。这么多的部门参与，“光是各个委办局敲章，就敲了一页多！这一件前无古人的事！只能摸着石头过河！”这位相关负责人感叹。

解题 难点、痛点、堵点都化解

黄浦区，一条细细长长的弄堂里，在居民房打通做成的托育点，一个容纳着20个孩子的班级里，三、四个育婴师从头到尾都是跪在地上工作，因为孩子太小。她们说，“很愿意做这事。因为看着那些孩子从不会讲话，到会讲话，那是一件多有成就感的事啊！”

一线的调研和感性认识，也让政策的制定者、起草者们，有了基本认识：0-3岁孩子，是社会最柔软的人群，如果受到了伤害，不仅对其一生的成长产生阴影，整个社会也是零容忍。因此，制定的政策应该极为审慎，不能差不多就行，而要高度重视，细而又细地处理。

这项工作由教育部门牵头，却并不意味着学前教育的延伸。“义务教育作为公共服务，政府是完全托底的。但是0-3岁不一样。正值人口高峰，幼儿园首先必须优先保障3-6岁孩子的学前教育需求，我们不能视而不见基础，超越能力做此事。”同时，社会对托育的需求大，上海构建全国首个托育管理标准、办法和机制，主体基调鼓励强调社会共同参与，希望更多的企事业园区楼宇、社区、市场化机构参与进来，形成多元主体的供给体系。

谈及新政的制定，相关负责人几次用“真难”来表达。

比如，即便是小区的居民，也充满了矛盾：最好小区里有托育，离家近、服务到位，但是最好不要“离我家近”，怕被吵。而每一个部委，也都在提出自己的想法、说法、方法，如何吸取各部门经验，制定出具有适切性的准入标准？

比如，消防，性命攸关的事情。有部门一开始提出，必须在楼宇的底层才能办托育机构，后来开了协调会议，决定当设置在建筑的首层确有困难时，地上二楼三楼也可以办，但必须要独立的安全出口和疏散楼梯，建筑的防火等级不能少，还不能和其他单位合用……

再比如，“孩子吃什么，也是难题！”大家专门研究了0-3岁的吃，“特别复杂，相差几个月的孩子，吃的就不一样。”几经研究推敲，最后决定，在食品安全的前提下，托育机构可以采取多种形式的供餐形式。

就连政策中的“托育”二字，也经过了仔细斟酌，“这个时段的孩子，主要还在于养育，而不在于教育。”

而对现有的一些地下非正规机构，上海也将实行市、区分级管理，三级联动，明确职级分工，落实街镇属地责任。

……

今年4月底，方敏因为记者的到访，对3岁以下幼儿托育新政有了耳闻。“太好了！终于可以找到靠谱的托育机构了！”也许，7、8月新标准下的托育“样板房”出现时，就是她重返职场时。想到这，她扬起了嘴角。温暖，留在那些和她同样有梦想的妈妈们的心里。