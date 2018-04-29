我国首个针对0-3岁托育管理办法和标准出炉　家长最关心的0-3岁托育政策解读来了-“李逵”还是“李鬼”，新政教你认清托育真面目

晨报记者 樊 巍 李星言

林颖颖 杨青霞 董川峰

昨天，上海发布专门针对0-3岁幼儿托育的“1+2”新政（包括《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》（简称《指导意见》、《上海市3岁以下幼儿托育机构管理暂行办法》（简称 《办法》）、《上海市3岁以下托儿托育机构设置标准》（简称《标准》）。16个部委联合制定的新政，把0-3岁托育的场地、食堂、配餐、人员等等，一一管起来，0-3岁托育从此告别无监管、没标准的状态。

在0-3岁“家庭为主”格局不变的前提下，本市通过“政府引导、家庭为主、多方参与”，建立托幼一体化发展，形成多形式、广参与的托幼服务体系，引导市场多样化服务。本市还将建立托幼工作联席会议制度，托幼工作联席会议下设办公室，办公室设在市教委。

上托班将来会成为一道“必选题”吗？祖辈带孩子到底好不好？将来上海会有哪些主要形式的托育？晨报梳理出老百姓最关心的托育12大问题，请权威人士做政策解读。是“李逵”还是“李鬼”，新政将教你认清托育机构真面目。

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[政府引导 监管无死角]

一个合格托育机构应该是这个样子

●作为家长，如何借助《办法》和《标准》，识别为孩子选择的托育机构是“李逵”还是“李鬼”？一个合格的“李逵”长啥模样？

在识别“李逵”还是“李鬼”前，家长先做一道“自测题”，看看自己是否有必要把孩子送入托育机构。

如果你的家里有老人搭手，或者你的职业上班时间比较灵活，或者是全职妈妈……总之一条，家里有办法解决的话，这个识别托育机构的活，就不用做！因为，0-3岁孩子“家庭为主”的方向并没有改变。如果以上都不是，家里实在解决不了，那么用新政识“李鬼”，才有必要。

首先,一个合格的托育机构，要能保证孩子的安全。市教委相关负责人表示，家长在机构现场主要可以从三方面来考察是否安全。

一看场地。市场类托育机构建筑面积要360平米以上，公益性托育机构200平米以上。幼儿人均场地8平米以上，户外场地符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》的，人均不低于6平米。二看消防。托育机构最好设在1楼。如果2、3楼设立托育，1楼必须要有托育点，同时2、3楼要独进独出。三看功能。包括幼儿游戏活动室、幼儿就寝室安全。还有，要看厨房。自有自建食堂为30平米以上，配餐要有8平米以上配餐间，送餐时间控制在15分钟以内。

其次，一个好的托育机构，除了看硬件，更看软件。

托育机构负责人必须具有6年以上学前教育管理经历。保育员、育婴师至少中级职称。要保证孩子获得好的照顾和回应，幼儿数和从业人员之间配比很重要。家长可以去“数数人头”。2-3岁孩子与从业人员配比为7：1，即，7个孩子至少要有1名从业人员看护。18-24个月孩子与从业人员配比5：1；18个月以下孩子与从业人员配比3：1。每个班级要有1名育婴员、1名保健员，1名保安。

●按照管理标准和办法，所有托育机构、托育点，都会安装摄像头吗？家长可随时查看吗？

市教委相关负责人说，今后托育机构主出入口、幼儿生活及活动区域等应该安装视频安防监控系统，安装摄像头，确保监控全覆盖，而且同区域报警中心联网。但，这是供管理部门、执法部门查看的，并不主张家长查看。一是如果家长随时查看，会让从业人员产生不信任感，从业人员不愉悦，他接触的孩子怎么会快乐呢？二是随时查看，那家长还怎么上班呢？

●目前市场上的托育，有两种缴费模式：一是一个月一缴，还有是半年一年缴的。如果家长在政策出台之前已经缴了半年或一年的费用，新的管理办法和标准出来以后，家长发现入托机构并没有达标，可以申请退费吗？

市教委基教处调研员颜慧芬表示，根据《办法》，文件发布后申办的托育机构应当按月收取托育服务费，同时应当向社会公示收费项目和标准以及退费办法等。在之前尚未纳入规范管理范围、未经认证的已有机构，如果有上述情况，家长可以与机构协商解决，如果协商无果也可以走司法程序解决。

●地下黑机构怕增成本，不主动申报，是不是会成为监管灰色地带？

不是。这次0-3托育新政，很重要的一块，就是让监管无死角。将建立市、区、街镇三级联动的综合监管机制，畅通投诉举报渠道，加大对托育服务市场违法违规的查处力度。形成日常检查发现、归口受理和分派、违法查处等机制，同时建立托育服务信息管理平台，对黑名单进行公示。通过分级管理、16个部委联动、综合监管，提升托育机构质量。地下黑机构必将逐步浮出水面。

●家长啥时能看到新标准下托育“样板”呢?

5月，新托育机构可进行申请，浦东、徐汇、黄浦、静安等4个区先试点。两周以后，全市铺开。6月符合条件的机构将获得告知书，开始受理申办。预计最早7、8月份，新标准下的托育机构可以运作起来。各区在审批时将从严把关，循序渐进，防止一哄而上。

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[多方参与 打造多样化托育]

幼儿园、企事业园区、社区、市场拧成一股力

●目前上海有托班的公办幼儿园比较少，针对这种情况，有没有促进幼儿园2-3岁的托班发展计划？

政府将深化推进托幼一体化，鼓励有条件的区落实托班，缓解入托供需矛盾。有条件包括两方面，一是有地方，二是有人员。政府鼓励有地方的区在新建幼儿园时，落实托班的建设要求；鼓励有人员的幼儿园改、扩建，增加托班资源供给；鼓励民办幼儿园办托班。

●设立托育点的企事业单位因为二孩和员工数量增加，有把托班取消的情况。针对企事业单位为员工提供托育服务，有相关引导政策吗？

有。职工适龄子女达20人及以上的企事业单位，鼓励开设托育机构。同时，鼓励同一园区、商务楼宇内多家企事业单位采用多种方式联合提供托育服务。企业设立的员工子女托育点发生的费用，可以作为职工福利费支出在税前扣除。

●2017年“上海市户籍0-3岁婴幼儿托管需求调查”显示，88.15%家庭需要婴幼儿托管服务，73%的父母希望把托管点放在小区内。这次针对社区托育的政策如何？

托育纳入社区服务体系，鼓励挖掘社区空余场地，就近就便改成托育机构和场所。通过返聘有经验的退休人员，充实社区托育服务从业人员队伍，对社区内适龄幼儿家长等代养人员提供科学育儿指导服务。

上海将在去年推出的20个新建社区托育点的基础上，今年再新设立20个。

●托育机构提升软硬件条件，导致价格上涨。经营者成本上升，家长经济压力增大。一边不好盈利、一边要多花钱，新政有具体扶持举措吗？

上海教育科学研究院民办教育副所长唐晓杰介绍，政策鼓励社会组织、企业、事业、个人办托育机构，加大政策扶持力度，比如，托育机构从业人员可接受定期的免费专业培训，托育机构用水、用电、用气实行居民价格，符合条件的托育机构提供托育服务免征增值税等等。这次推出了鼓励引导市场的10条政策。

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[家庭为主 上托班不是“必选题”]

祖辈带孩子比送机构好

●0-3岁托育有监管，又有多样化服务，接下来上托班是不是会像上幼儿园一样，成为孩子的“必选题”？

上托班不是“必选题”，而是没有办法的办法。市教委相关负责人说，在0-3岁养育上，家庭的作用不可替代：首先是孩子依恋关系、安全感的建立，家庭的作用不可替代。0-3岁如果处于焦虑中，大脑发育都受到影响。其次，家庭对孩子语言发育的作用不可替代。第三，0-3岁是大肢体发育关键期，包括跑、爬、跳动等。第四，2岁以下孩子社会交往的欲望不强，还不会与其他人玩。营养、保健差异性很大。这个年龄段的孩子，在家养育是最好选择。

上海市教育功臣、上海市学前教育研究所常务副所长郭宗莉表示，有些家长早早地把孩子送进了机构，也把养育的责任推给了机构，这些家长往往忽视了家庭对孩子成长发育的重要贡献。在0-3岁，家庭亲子关系对孩子健康发育至关重要，早期的亲子关系是否良好地建立起来，决定了孩子今后能不能很好地走进社会。这个阶段的孩子对亲人最为依恋。家庭成员之间情感的交流、随时的关照，是孩子最需要的。

●有的老人很愿意为子女带孙辈，可子女却担心他们的观念太老，养成不少坏习惯。祖辈带孩子到底好不好？

郭宗莉说，祖辈的亲情难能可贵，很多研究都表明，祖辈带养有很多优势。比如祖辈可以协助照顾孙子女，使父母能够兼顾家庭与事业；三代同堂的关系也有助于家庭动力的平衡，增进家人亲情和家庭文化的融合，对日后婴幼儿社会性情感发展十分重要。

老人的生活步调比较慢，这恰恰和婴幼儿的活动节奏是合拍的。祖辈有较多的时间陪伴小孩，能给孩子获得较多的安全感和早期依恋，反过来也有利于祖辈的晚年生活。不过，也应该看到祖辈带养中不可忽视的问题，比如祖辈精力有限，在教养观念、照料方式上的“落伍”等。所以，如果社区能为照料孙辈的老人提供一些科学育儿的指导，最好不过。

●政府在家庭指导方面有什么具体措施吗？

上海市早教指导服务中心忻怡介绍，目前上海0-3岁孩子的家长可就近接受一年6次的免费指导服务。此外，本市向76万名家长提供了育儿周周看的手机彩信报，每年举行覆盖16个区的现场指导，育儿加油站总是人山人海。

上海开放大学王松华说，3月份该校首期育婴员培训班，招150人，结果来了900多人，除了托育从业人员，还有不少年轻父母，连隔代养育的祖父母和外祖父母也热情高涨地来了。