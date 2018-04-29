上海加快建设国际消费城市-着力实现“最新、最潮、最优、最好、性价比最高、最划算”六大亮点

晨报记者 谢 竲

南京路热闹繁华，淮海路时尚小资，市中心区域内的购物中心鳞次栉比，地处中外环的社区商业体也遍地开花，还拥有着数量庞大的经典老字号品牌……提及购物，很难不让人联想到上海这座“消费天堂”，多年以来，上海已经逐步成长为世界消费中心之一。

为了全力打响“上海购物”品牌，市商务委牵头研究制定了《全力打响“上海购物”品牌加快国际消费城市建设三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称《全力打响“上海购物”品牌三年行动计划》），将着力打造面向全球的消费市场，形成与卓越的全球城市定位相匹配的商业文明，并建成具有全球影响力的国际消费城市。

提升“五个度”

营造“要购物，到上海”

记者了解到，上海已经是全球零售商进驻的重要目的地，国际零售商集聚度达54.4%，国际高端知名品牌集聚度超过90%，上海口岸的服装、化妆品、汽车进口额分别占到全国的70%、53%和37%，已成为名副其实的中高端消费品的进口集散地。

然而，对标公认的纽约、伦敦等国际消费大都市，上海仍然存在外来消费吸引力不足、本土品牌不响、商圈商街的国际影响力不大、消费体验环境有待提升、消费市场的丰富度有待提高、消费市场监管制度有待更好接轨国际规则等问题。

市商务委介绍，全力打响“上海购物”品牌，加快建设国际消费城市，重点是对标国际消费城市，找准短板、弱项，聚焦新消费、新体验，培育一批具有国际影响力的“上海购物”品牌，同时着眼于“买全球、卖全球”，建设一批具有全球知名度的“上海购物”平台。此外，还需着力强硬件、优软件，营造具有国际竞争力的“上海购物”环境。

《全力打响“上海购物”品牌三年行动计划》中便突出了要以满足需求、创造需求、引领需求为导向，并明确了五个着力点，即通过提升消费贡献度、消费创新度、品牌集聚度、时尚引领度、消费满意度“五个度”，最终显著提升消费体验度，形成“要购物、到上海”的实际效果——到2020年，消费对经济增长年均贡献率保持在60%以上，外来消费占社会消费品零售总额比重30%以上，商贸业增加值、税收、就业贡献稳步提高。创新技术应用水平全面提升，新兴消费规模持续扩大，培育和集聚一批新零售、跨境电商、物流供应链领军企业。国际零售商品牌、国际高端知名品牌集聚度稳中有升，打造2条世界级商街、10个国内一流商圈、20个特色商业街区，打响50个具有鲜明上海特色的新品牌、50个老字号。全球新品首发地建设取得成效，全球时尚之都的国际排名逐步提升，上海时装周等国际影响力继续扩大。消费服务水平显著提升，跨境消费便利度显著提高，消费环境显著改善，消费者体验度、获得感显著增强，满意度明显提升。

实现“买全球，卖全球”

重点在六个“最”

“我们最终的落脚点是消费者能够有获得感”，市商务委指出，根据《全力打响“上海购物”品牌三年行动计划》，将以“最新、最潮”为主要目标，致力于为国内外消费者提供“最优、最好”的服务环境，以及“性价比最高、最划算”的商品，“我们目前已经有了一些很好的案例，比如2017年上海有226家‘首店’进驻，约占全国的50%，其中既有小众高端品牌的入驻，也有本土新兴品牌的大胆试水； 近两年很多商场也都引入了特色鲜明的IP展、快闪店等活动；而在价格方面，除了跨境电商国内外同价外，我们的日上免税店，以及青浦奥特莱斯、佛罗伦萨小镇等也都有亮眼的表现。”

此外，恰逢“五一”，南京路上的新世界城、曹家渡中服免税店等也都启动了大力度的节日促销，最低折扣将低至7折以下；而小长假过后，从未引入过餐饮项目的杜莎夫人蜡像馆将开放全球首个将下午茶体验与蜡像互动结合的区域，皇马球星也将借着“皇马传奇”中国巡展旗舰站亲临大丸百货，以长风大悦城为核心的“长风城市微度假区”也将于5月正式揭牌。

市商务委表示，全力打响“上海购物”品牌，加快国际消费城市建设，有助于构筑新时代上海发展战略优势，提升上海城市服务功能；也有助于打造面向国际的消费市场、引领国际消费潮流的风向标和人人向往的“购物天堂”，形成与卓越的全球城市定位相匹配的商业文明；更有助于进一步深化供给侧结构性改革，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，以供给创新释放消费潜力，不断地满足需求、创造需求、引领需求，为人民群众创造高品质生活。

“这对我们也提出了新的要求，要在打响‘购物品牌’的同时，与上海服务、上海制造、上海文化形成有机的联动。‘四大品牌’是一个统一的整体，应注重软硬结合、条块结合，充分激活各类主体市场的活力，调动全社会积极性创造性，积极推进打响‘四大品牌’的各项任务。”

下一步，市商务委将进一步明确路线图、时间表，并会同有关部门和各区政府细化完善有关政策制度措施。将建立政府引导、市场主导、社会参与的工作机制，掀起全力打响“上海购物”品牌的宣传高潮，营造“要购物、到上海”的社会氛围。

八个专项行动

据市商务委介绍，《全力打响“上海购物”品牌三年行动计划》坚持问题导向、需求导向、效果导向，共制定了八个专项行动。

实施新消费引领专项行动

推动传统商业转型升级，加快创新技术集成应用，支持新业态、新模式发展，打造零售创新“竞技场”和“试验田”，形成以新供给引领新消费发展的格局。

实施老字号重振专项行动

引导企业创新经营方式、弘扬优良传统、挖掘品牌价值，让老字号焕发出“新活力”，为境内外消费者提供具有鲜明上海特色的产品和服务。

实施消费品牌集聚专项行动

建设一批国际消费品展示交易平台，着力打造全球新品首发地、高端品牌首选地、原创品牌集聚地，建设高端知名品牌“引进来”和本土知名品牌“走出去”的桥头堡，实现“买全球、卖全球”。

实施商业地标重塑专项行动

优化商业规划布局，提升软硬件水平，建设精品云集享誉世界、服务创新引领全球、消费环境优质舒适、监管模式接轨国际的世界级商圈商街，以及多层次差异化的区域商圈和彰显海派文化的特色商业街区。

实施消费名片擦亮专项行动

充分挖掘现有的消费节庆资源，打造上海购物节、上海时装周等消费名片，培育形成一批特色消费活动品牌，增强对全球消费的吸引力。

实施消费环境优化专项行动

精准施策，不断破除制约零售创新发展的制度瓶颈，加强商务诚信和标准体系建设，营造诚实守信、服务制胜、放心便捷的消费环境，着力增强消费者的体验度、获得感，提升满意度。

实施会商旅文体联动专项行动

构建项目共推、客流共享、标准共建、平台互联、主体互动、宣传互通的联动机制，着力扩大外来消费比重，实现商业与商务、会展、旅游、文化、体育等产业融合发展。

实施消费总动员专项行动

引导国际中高端品牌零售商建立合理定价体系，提升上海消费价格的国际竞争力，加强“上海购物”品牌整体形象策划，加大全球营销推广力度，提高消费者对“上海购物”品牌的认知度。