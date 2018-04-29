历经28届白玉兰戏剧奖擦亮“上海文化”品牌-涉及剧目2000余台、剧种60余个

记者 邱俪华

晨报讯 第28届上海白玉兰戏剧表演艺术奖各奖项4月30日将在上海大剧院举行的颁奖晚会上揭晓最终获奖名单。据悉，本届评奖将特殊贡献奖授予白先勇先生。

在本届白玉兰戏剧奖参选作品中，话剧和各地方戏剧种都出现了大量反映现实、贴近时代、关怀民生、温暖人心的作品。

经过组委会与评委会的一致认可，提名舞剧《春江花月夜·赛珍珠》剧组为本届白玉兰戏剧奖“集体奖”。这是一台由中外舞蹈家共同创作，洋溢着画意诗情的作品。全篇散发着浓浓的中国情结，智慧地呈现出国际化表达，展示了东西文化的默契和交融。

终身成就奖、特殊贡献奖、特别奖等大奖是“白玉兰戏剧奖”非常设性奖项，近六七年来每年都有杰出的前辈艺术家入选，起到了感念前贤、激励后人的作用。这次全体评委根据奖项的产生办法规定，提出了特殊贡献奖获得者——白先勇。

白先勇可谓是“戏曲进校园”的先驱。由白先勇总策划、总制作的青春版昆曲《牡丹亭》，从2004年集结两岸三地的艺术家开启首演，至2011年12月第200场在北京谢幕。这部戏从苏州走出，走向全国，又走到世界近20个国家和地区，已在海内外包括美国30多所重点大学巡回演出

近日《关于全力打响上海“四大品牌”，率先推动高质量发展的若干意见》正式公布，白玉兰戏剧奖作为上海这座城市一项重要的戏剧奖项，是属于上海的文化品牌，自1989年创设至今，历经28届，共吸收海内外参评演员3600余人次，涉及剧目2000余台、剧种60余个。在鼓励和嘉奖本土优秀演员与创作的同时，白玉兰戏剧奖将更具国际视野，在新时代主动寻求新发展，力求焕发新生机，擦亮文化品牌，筑牢文化高地。