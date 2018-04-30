祖辈带孩子到底好不好 0-3岁托育要坚持“家庭为主”-上海市学前教育研究所常务副所长郭宗莉：建议逐步推行“抚养假”

晨报记者 林颖颖 实习生 丁珏汭

4月28日，上海专门针对0-3岁幼儿托育的“1+2”新政（包括《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》（简称 《指导意见》、《上海市3岁以下幼儿托育机构管理暂行办法》（简称 《办法》）、《上海市3岁以下托儿托育机构设置标准》（简称《标准》）出炉。这也是全国构建的首个托育管理标准、办法和机制。

在0-3岁“家庭为主”格局不变的前提下，本市通过“政府引导、家庭为主、多方参与”，建立托幼一体化发展，形成多形式、广参与的托幼服务体系，引导市场多样化的服务。谁来管？管什么？怎么管？上海规范0-3岁托育服务“1+2”政策甫一出台，就引发各方关注。

多年来，上海市教育功臣、上海市学前教育研究所常务副所长郭宗莉一直关注和研究0-3岁托育问题，她在接受晨报记者专访时表示，相关文件的出台，让上海的托育服务有了规范标准和机制保障，也体现了政府对“幼有所育”的落实和对“二孩”政策后家长托育需求的负责任的回应，可以说“上海先行先试，走在了全国幼有所育的前列。”

郭宗莉指出，0-3岁托育难题如何破解，应由政府、社会以及每一个家庭共同合力。

家庭亲子关系至关重要

“有些年轻家长总认为，孩子不要输在起跑线上，早早地就把孩子送进了机构，也把养育的责任推给了机构。”郭宗莉认为，这些家长往往忽视了家庭对孩子成长发育的重要贡献，家长自身也应主动了解科学育儿的理念和方法。

这次0-3岁的托育文件，坚持家庭养育为主的基本定位。对此，郭宗莉表示，在0-3岁，家庭亲子关系对孩子健康发育至关重要，“早期的亲子关系是否能良好地建立起来，甚至决定了孩子今后能不能很好地走进社会。这个阶段的孩子对亲人最为依恋。家庭成员之间情感的交流、随时的关照，正是孩子最需要的。”

但是，在快节奏的当下，如何能让上班族父母安心地进行家庭养育？她提出一个建议：逐步推行“抚养假”：“这是在产假之后，父母为了照看幼儿而获得的假期”。

郭宗莉说，世界上很多国家都实行“抚养假”。“一些国家还规定在儿童满3岁之前，父母都有权可以使用假期，而且不用加班。”

“这里值得注意的是，抚养假并不是固定的连续假期。一方面父母可以根据儿童需要请假，比如孩子体检、打预防针、生病照料、参加社区早期教养指导与培训活动等特殊时段；另一方面，与推行‘抚养假’相配套，应建立家庭女性再就业的政策等。”

如果孩子在0-3岁期间，父母双方实在不方便带，在上班时间由祖辈代为抚养，好不好？

可能有些年轻家长因为担心老人太宠孩子，或者缺乏现代的育儿知识，自己又确实忙于工作，而认为孩子的早期养育非机构莫属。

郭宗莉却说，祖辈的亲情是难能可贵的，“很多研究都表明，祖辈带养有很多优势，比如祖辈可以协助照顾孩子，使父母能够兼顾家庭与事业；三代同堂的关系也有助于家庭动力的平衡，增进家人亲情和家庭文化的融合，对日后婴幼儿社会性情感发展十分重要。研究表明，老人的生活步调比较慢，这恰恰和婴幼儿的活动节奏是合拍的。祖辈有较多的时间陪伴小孩，能给孩子获得较多的安全感和早期依恋，反过来也有利于祖辈的晚年生活。”

不过，也应该看到祖辈带养中不可忽视的问题。“比如祖辈精力有限，在教养观念、照料方式上的‘落伍’，以及两代人之间的差异与冲突等。”

“所以，如果社区能为照料孙辈的老人提供一些科学育儿的指导，那是最好不过了。”郭宗莉描绘了一个家庭养育的理想场景：小区的儿童游乐设施旁，老人们一边看着正在滑滑梯的孙子孙女，一边相互交流。此时，社区的育儿指导员来了，为老人们带来最新一期的婴幼儿养育培训或教养咨询。

严控不符合标准托幼机构

郭宗莉表示，这次出台的文件内容，突出了“优育”，其中，对托幼机构准入的标准不低，也符合国际性大都市的特点。她认为，这次文件中的细则，主要针对一些不规范的以营利为目的的托幼机构进行严控，从而确保婴幼儿身心健康与安全。

不符合标准的托育机构一般有两大主要问题。最突出的问题首先是从业人员的专业性。“因为托育机构的从业人员需要具备相关基础知识，还要接受育婴专业实践培训。更重要的，要具备关爱婴幼儿的情感和道德约束力。同时，很有必要将育婴师的专业资质细分到月龄段，即适合于针对不同发育阶段婴幼儿的科学养育。”

此外，卫生保健管理不到位、疾病防控不到位等问题，也是不合格的托育机构较多存在的隐患，“有些机构走进去，看到环境杂乱、空气不流通，连婴幼儿活动器具的卫生消毒制度都不健全”。

市民的关切就是政府的关注。在这次的政策设计中，对托育机构的场地面积、食品的配送等都设有底线要求，对托育机构的安全防范和卫生保健提出设施配备和管理制度上的要求。譬如，应该确保监控全覆盖，而且录像资料必须保存。另外像托育机构负责人要有一定年限从事早期教育的管理经历，托育机构的保育人员每年必须参加业务和师德培训。这些都为了最大程度保证托育机构孩子们的安全和健康。

将早教服务下沉到社区

郭宗莉指出，0-3岁婴幼儿的托育服务涉及面广、复杂性强，且供需矛盾日益突出，在寻求平衡方法时可以做到“多样化”。就上海目前的现实情况下，以社区为依托的婴幼儿照料服务，是支持0-3岁婴幼儿家庭养育的最佳方式。

“如果社区能够开展儿童托育服务，将为年轻的父母提供有利的社区支持。”郭宗莉表示，孩子出生后的托育服务应列入社区服务中心的项目，家长可以在社区服务中心咨询到不同类型托育服务的相关信息； 同时，社区的优势在于综合治理，社区可以协调与托育服务相关的职能部门和组织，承担起对社区内托育服务机构的日常监管。

“要做好早教服务下沉到社区，首先是社区应设置专人专岗，选拔有专业背景的高学历人才，来负责托育服务。”郭宗莉表示，同时，加强对社工、早教志愿者的培训，多组织社区开展婴幼儿活动。“还要参照社区健身器材配置标准，加配儿童活动设施，比如大型婴幼儿运动器械，包括滑滑梯、转椅等等，因为家庭抚养为主的0-3岁婴幼儿，其主要户外活动场所就是社区，社区中是否有适合该年龄段儿童的活动场所及设施，就很重要。”

延伸政府管理和监督

目前，高校缺乏专门针对0-3岁儿童的早期教育专业，而且多数隐含在学前教育中。郭宗莉表示：“但事实上，学前教育重在3-6岁的儿童教育，涉及0-3岁婴幼儿的部分非常有限，0-3岁婴幼儿的早期教养，不仅涉及教育，更有卫生保健的部分，应是‘医教结合’的跨学科专业。”

她也建议高校积极回应现实社会需求，增设0-3岁婴幼儿早期教养课程及招生，及时补充专业人才的缺口，整体提升托育服务的专业性。

三个文件的出台，如何执行和落实也很关键。郭宗莉建议，政府的管理和监督应该从事前延伸到事中。

事前，从审批办法和管理权限，到举办人和聘任工作人员条件，再到对工作人员的培训等方面做明确规定。事中，应加强过程监控，要有指定的监管、督察的责任主体和执行主体。在机构运营过程中，特别要加强对其养育质量和服务管理水平的督导和评估, 定期开展检查评定工作，并将检查评估结果向社会公布，接受社会和家长的监督。