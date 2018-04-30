散卖粽子先于礼盒上市　腌笃鲜肉粽“吃香”-粽子已上市，名菜入粽主打“匠心牌”

晨报记者 徐妍斐

离端午节还有一个半月，但申城的粽子市场却已经提前启动了。在沪上各大老字号、食品店，粽子开始陆续出现在销售柜台，目前以散装粽子为主，满足一些想尝鲜的市民，待到“五一”后礼盒粽子也会开始上市。记者日前探访发现，和往年相比，今年粽子产品的种类格外丰富，比起简单吃粽子，如今商家在粽子的形态、口味、包装等方面下了更多功夫，节令美食主打“匠心牌”。

先期铺货：散装粽子开卖

虽然“五一”还没到，但在南京路步行街上，淡淡的端午节氛围已经渐浓起来：申城的粽子开始上市了。上海市第一食品商店正门上方的长条形标牌一溜儿印着“吴太宗”的广告招牌，而入口处右侧，就是“吴太宗”的销售柜台，上面满满摆着各色粽子。销售人员告诉记者，今年是“吴太宗”第一年入驻第一食品商店，过去团购市场做得比较多，今年希望到人气更旺的地段与消费者见面。

而在第一食品商店的“对门”，新雅粤菜馆也在大门上方打出了“特色端午粽上市啦”的招牌，大门口设置了销售专卖起了散装粽子，虽然还不用排长队，但前来购买的人也络绎不绝。专柜零售碱水粽、豆沙粽、红豆蜜枣粽、鲜肉蛋黄粽等七种粽子，其中五款还有两只装的真空包装系列可供挑选。据了解，目前新雅粽子礼盒的消费券已经开始销售，现货上市预计要到5月中旬。

在杏花楼福州路总店，十多款粽子一字排开，从传统的鲜肉粽、口味独特的鲍菇腊肉粽到广东风味的裹枕粽等等。大多数是两只一袋的真空包装粽子，口味分甜咸，包法选料上则有苏式、广式之分。记者从杏花楼了解到，今年推出的粽子礼盒有9款，散装粽子有10个品种，包括具有广东特色的裹枕粽和“粽王”。目前，粽子还没有全部出货完毕，两款鲜粽特制大肉粽和奥尔良味鸡肉粽预计在5月上旬推出。

创新口味：馅料更加丰富

近年来，随着各商家“网红”节令食品的开发，粽子的馅料口味越来越丰富。以“吴太宗”为例，就有鲍鱼栗子肉粽、乌米蛋黄肉粽、香辣牛蛙粽、腌笃鲜肉粽等等全新口味。销售人员告诉记者，在各种创新口味之中，腌笃鲜肉粽最受欢迎。无独有偶，有“江南粽子大王”之称五芳斋也在这个春天推出了一款腌笃鲜肉粽，把上海人非常喜欢的这道腌笃鲜做入肉粽中，一口咬下去满满腌笃鲜的鲜香。

新雅粤菜馆的大师私房裹蒸粽礼盒，开了“名菜入粽”的先河：广帮叉烧、迷你炖八珍、蜜汁四宝等等新雅名菜都成为了一只只鲜香糯滑的粽子。今年，大师粽继续在匠心上做文章，引入了五角金字塔形的正宗广东裹蒸粽。此外，新雅今年还研发出了另一款“大师特制端午粽”，它的单个重量达到300克，堪称粽子里的“巨无霸”，研制过程选择市面上不同地区及品种的黑毛猪五花肉进行制作比较，最终选用临安天目山黑毛猪配泰国进口糯米，让粽子的口感绵软润滑有嚼劲。

此外，名菜入粽的还有米其林星级榜单上的本帮菜馆“老正兴”，将他们的招牌菜正兴酱方，做成了一款“正兴酱方粽”，用备受认可的老牌名菜口味打开粽子新市场。