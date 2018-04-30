10名博士的“不刷题俱乐部”，带百万孩子“逃离”题海

日前，资深教育机构智勇教育联动10名博士成立“不刷题俱乐部”。该俱乐部以“不刷题做课题，你的孩子也能超具竞争力”为理念，帮100万名孩子逃离题海。新闻发布会上，智勇还公布了“加冕科创王者，赢取百万奖励”的用户回馈计划。

智勇教育是目前上海率先专注于科学创新教育领域的正规教育培训机构。由于成立初期很多学生为同济大学子弟，一度有“同济子弟御用培训班”之称。学生在众多市级比赛中表现惊人，获得各种科学、科技创新类奖项近数百项。

智勇教育创始人关大勇指出：“学1门通5门，“研究性学习以常见现象，可激发孩子兴趣，带领孩子发现现象背后的原理，从而轻松掌握知识。比如学物理，我们把多门学科融入其中，精准计算、外语水平、写作能力、表达能力和控场能力不可或缺。研究性学习还有另外一个好处，就是可以学会一套通用的学习方法。”

关大勇还表示：“智勇教育是让他们学会一种方法，培养一种态度，建立一种自信。这是孩子学习的必然过程，也是优秀人格的养成条件。智勇教育希望能为促进社会的幸福感做一点贡献。” （枫 榆）