上海国际舞蹈中心今年推出超百场公益活动-“舞空间”邀你来展才艺 还可现场观看名剧排练

晨报记者 詹 皓

昨天是“世界舞蹈日”，从上午开始，上海国际舞蹈中心广场上就来了众多普通观众，如果有兴致的话，人们可以在这里玩上一整天，因为以舞蹈为主题的活动都是免费的。这是上海国际舞蹈中心正式推出的“舞空间”公益系列活动，而今年这样的公益活动将超过百场。

舞蹈家与舞蹈爱好者互动

昨天上午10点开始，多个公益活动相继在上海国际舞蹈中心开展，一直持续到18点。由上海歌舞团资深编导带来的公益舞蹈课堂首先开课，给广大舞蹈爱好者一个亲身体验舞蹈魅力的机会。下午1时，2018年全国五一劳动奖章获得者、上海歌舞团首席、国家一级演员朱洁静做客舞蹈沙龙，与广大舞蹈爱好者互动交流，讲述舞蹈艺术知识，分享她与舞蹈之间的故事。

舞蹈中心大剧场内，放映着芭蕾舞剧《爱丽丝梦游仙境》的高清影像，为观众开启“舞蹈艺术数字化呈现”的新鲜体验。实验剧场里，观众亲临上海芭蕾舞团舞剧《睡美人》排演现场，第一时间领略这部即将首演的芭蕾舞剧风采。

朱洁静在讲座后表示，自己很兴奋，因为不像在学院里办讲座，这里是舞蹈沙龙面对的是普通观众，大家像朋友一样，聊舞蹈、聊艺术、聊生活。“舞空间”公益活动为市民打开了一种接近艺术的生活方式，每当自己在练功房里看到舞蹈中心广场上的市民时，都会真切感受到艺术在为市民服务。她说，舞蹈中心是个文化地标，应该让更多的人到这里来，通过各种公益活动，来更好更多地获得美的感受。

公益文化品牌向市民开放

上海国际舞蹈中心发展基金会秘书长王延介绍，自2016年10月正式对外开放以来，舞蹈中心便通过文教资源的聚合，充分激发自身原创活力，推出多部舞蹈艺术精品，并广泛引进国内外一流舞蹈项目，积极助推上海舞蹈艺术和舞蹈事业从高原走向高峰。同时，作为汇聚了上海芭蕾舞团、上海歌舞团、上海戏剧学院舞蹈学院、上海市舞蹈学校“两团两校”以及专业舞蹈剧场的综合性舞蹈艺术高地，上海国际舞蹈中心秉持开放共享、公益惠民的理念，今年正式启动“舞空间”公益文化品牌，面向市民开放。

“舞空间”系列公益活动计划每月举行两次。5月份芭蕾舞剧《睡美人》演出期间，将有上海芭蕾舞团演员队队长张尧带来的《睡美人》导赏，辛丽丽、陈飞华、陈家年、林美芳、黄豆豆、吴虎生等舞蹈艺术家也将相继登上讲台，与舞蹈爱好者分享他们的舞蹈故事。

邀观众看《睡美人》排练

上海国际舞蹈中心剧场经营管理有限公司总经理张博文表示，剧场跟观众有距离，舞蹈艺术不能局限于看与被看，应该有更多的普及互动，因此“舞空间”集纳了舞蹈中心所有的资源为市民服务。

“舞空间”的内容包括艺术家工作坊、舞蹈艺术公益培训、学生舞蹈职业体验日、艺术家交流讲座、剧场开放日、舞蹈公开课展示等，去年已举办了34场，今年可望超过百场。从一开始观众随时可以报名参加，到现在要限流，“舞空间”的公益活动已经得到了越来越多普通市民的认可。在推出有点先锋味道的多媒体舞剧《流量》时，“舞空间”请观众来看排练，100人的小剧场来了150多人，很多人席地而坐，70分钟的剧演完，同观众的交流足足持续了2个小时，给了主创人员很大鼓舞和启发，因此公益活动也能反哺文艺创作。