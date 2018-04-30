小长假首日查处违法占用应急车道百起

记者 张 硕

晨报讯 昨天是“五一”小长假首日，大批的自驾一族加入了“出城大军”，本市高速公路部分时段也出现了车流通行缓慢现象，个别驾驶员急于赶路，违法占用高速公路应急车道行驶。昨天，上海交警现场查获占用高速公路应急车道违法行为100起。

昨天8:33，松江交警在G60沪昆高速公路发现一辆牌号为浙AE××15的小轿车非紧急情况下在应急车道上行驶，民警随即拦下车辆，对驾驶员洪某进行了处罚。9:48，奉贤交警在G1501绕城高速公路发现一辆牌号为云AG××03的小轿车在应急车道内行驶，民警将其拦下，并对驾驶员进行处罚。

据介绍，上述司机都将受到记6分，罚款200元的处罚。

对于违法占用应急车道，除了民警现场执法，本市的高速公路都设有抓拍这一违法行为的“电子警察”。此外，市民发现有车辆违法占用应急车道，也可以通过上海交警APP进行举报。

公安交警部门提醒驾驶员，假日期间车流量大，难免发生剐蹭、追尾等交通意外，为了不影响意外发生后的医护救援，在非紧急情况时不占用高速公路应急车道行驶或停车。同时，驾驶人在高速公路遇到车辆故障或轻微物损交通事故等紧急情况时，应尽快将车停在紧急停车带上，迅速开启危险报警闪光灯，在确保安全情况下将车上人员转移至右侧应急车道护栏外，并在来车方向150米外摆放警示标志。