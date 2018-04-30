人像资料、交易记录、行为轨迹……大数据已成工作、生活中重要内容-大数据产业助推“中国数谷”迅速崛起

晨报记者 潘文

大数据是企业的无形资产，在贵阳的一栋栋办公楼里，有着大量的数据库:人像资料、交易记录、行为轨迹……这些数据在经过“清洗”和“脱敏”处理后，可以用于城市管理建设，也可用于交易。近日，记者走进贵州大数据综合试验区展示中心、贵阳市交管局、贵阳市公安局等大数据应用场景一探究竟，了解当地的大数据产业发展情况。

5月26日，中国国际大数据产业博览会将在贵阳召开，年度主题为“数化万物·智在融合”。随着大数据产业日趋成熟，越来越多的应用逐渐走进人们的视野，成为工作、生活中的重要内容。

足不出户就能求医问诊

一年前，71岁的黄女士因不适前往医院就医，医生检查后发现，她的病情比较复杂，既有帕金森综合症、重度骨质疏松，还有不同部位的关节炎等。在当地医院进行了两个月的治疗后，老人的情况仍然没有改善。是继续在当地治疗还是前往大城市就医，成了患者和家属的难题。

在朋友的介绍下，黄女士的家人了解到39互联网医院可以进行远程会诊，不用跑去北京，通过视频就能同北京的专家进行交流。黄女士的家人决定一试。随后，医院联系到了北京两家知名三甲医院神经内科和骨科的主任医师，经过一个多小时的会诊，两位专家分别给出了会诊意见并出具了会诊意见书。

朗玛信息技术股份有限公司常务副总经理王健介绍说：“39互联网医院是朗玛信息搭建的疑难重症二次会诊平台，依托贵阳市第六医院，通过基层医生和专家医生直接对接的‘医医会诊’模式，患者可以在当地直接预约北上广等三甲医院知名专家进行远程会诊，医生和医生的直接对接，可以让诊治的过程更为专业。除了可以视频问诊外，还可以进行远程查房、远程门诊、远程影像会诊、远程教学等。”

相较于疑难杂症，常见的各类慢性疾病则需要频繁复诊，这对老年人来说十分不便。记者从朗玛信息了解到，该公司搭建的“贵州（贵阳）互联网医院”已于2015年5月正式上线。通过相关的视频设备和APP连接贵州（贵阳）互联网医院，就可以找到全科医生为用户提供常见病、多发病首诊以及慢病健康咨询服务。同时，通过IPTV智慧医疗家庭健康服务平台，贵州200万户广电网络高清互动用户已经可以通过电视直接连线互联网医生。

王健介绍说：“目前贵州互联网医院端累计问诊总量已经突破200多万人次，日均问诊量达到6000人次。除了贵州地区外，IPTV智慧医疗家庭健康服务平台还将向更多城市扩展，覆盖中国联通、中国电信、上海百视通IPTV终端等大量用户。”

“人像大数据”精确搜捕嫌犯

在治安管理方面，大数据也显现出强大的优势。2月27日上午9时50分，贵阳市某重点领域的“人像大数据”系统发出预警：全国在逃人员徐某已进入该领域。附近的警察立即进行抓捕，在逃18年的徐某被抓获。

记者从贵阳市公安局了解到，通过“人像大数据系统”中的人脸识别技术应用，利用大数据核心算法和公安系统的资源，一旦嫌疑人进入图像采集点，系统就会报警，指挥中心就会指令就近的警察进行抓捕，从发现到抓获只需短短几分钟。

如果嫌疑人容貌变化较大，“人像大数据系统”还能够进行准确辨别吗？为“人像大数据”系统提供技术支撑的企业负责人卢臻介绍说，该系统不仅可以对移动中的人脸进行快速动态检测和定位，还可以从走路姿势等方面数据去判断。目前，基于人脸识别技术的跨年龄相貌特征预测已经成熟，这对寻找走失时间长的人口和抓捕长期潜逃的罪犯有很大帮助。

据介绍，现在贵阳破获的80%以上的案件都运用了“人像大数据”系统。截至今年3月，贵阳利用该系统共抓捕犯罪嫌疑人872名，其中公安部通缉的全国在逃人员66名。除了在打击犯罪和治安管理方面得到运用外，“人像大数据系统”还可用于服务群众，例如寻找失踪小孩和老人。

好政策吸引“贵漂”不断涌入

近年来，在大数据引领下，贵阳市经济社会快速发展，呈现出后发赶超、跨越发展的强劲势头。2017年地区生产总值达到3537.96亿元、增长11.3%，经济总量居全国省会城市第19位，经济增速连续五年居全国省会城市第一。

贵州大数据的快速发展，离不开坚实的人才支撑。作为“中国数谷之心”的贵阳国家高新区，近年来聚集各类人才8.5万余人，其中大数据产业有3万余人，高层次人才总量达到3083人，和大数据相关的有1392人。除了本地人外，越来越多的“贵漂”族也在不断涌入。

来自安徽合肥的龚博翔便是众多“贵漂”中的一员。2013年，龚博翔从安徽老家到贵州大学读研。“原本打算读完研回合肥老家或者接着读博的，但在这里结交了不少好朋友，在了解了政府鼓励创新创业的相关政策后，我决定留在贵阳当起了‘贵漂’。”后来，他和来自贵州、湖南、四川、安徽等地的13位同学一同开启了创业之路。

在了解到“贵阳高新区大学生创业园”支持大学生积极创业的优惠政策后，龚博翔团队积极申报，不仅得到了一间免费的20多平方米办公室，还拿到了“贵州溪山科技有限公司”的合法身份，且开发的项目得到高新区“大学生扶持计划”的5万元。

成立后的溪山科技团队，结合贵州丰富的旅游资源以及民族特色，研发的第一个项目是“从江旅游新媒体”。通过公众账号，定期推送“从江苗乡侗寨的民俗故事”，将景观融入3D虚拟和现实中。龚博翔介绍说：“我们希望运用大数据等技术，建立贵州旅游品牌资源大数据平台，旅游与文化从来分不开，有故事的景区，才有魅力。”