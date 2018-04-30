要闻|明天起一批民生新规将施行

办理护照等“只跑一次”、进口抗癌药实现零关税……

据新华社北京4月29日电

英烈保护法惩治亵渎英烈行为，快递业首部行政法规保障行业发展，办理护照等出入境证件“只跑一次”制度全国范围内实行……一批新规5月起正式施行，为经济社会发展注入法治正能量。

■英雄烈士保护法

从行政、民事和刑事方面加强对英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的保护，建立了侵害英雄烈士名誉荣誉的公益诉讼制度。

■《快递暂行条例》

我国首部专门针对快递业的行政法规。

除信件和已签订安全协议用户交寄的快件外，经营快递业务的企业收寄快件，应当对寄件人身份进行查验，并登记身份信息，但不得在快递运单上记录除姓名（名称）、地址、联系电话以外的用户身份信息。寄件人拒绝提供身份信息或者提供身份信息不实的，经营快递业务的企业不得收寄。

■国务院关于修改《行政法规制定程序条例》的决定和国务院关于修改《规章制定程序条例》的决定

明确起草行政法规、规章，应当体现全面深化改革精神，科学规范行政行为，促进政府职能向宏观调控、市场监管、社会管理、公共服务、环境保护等方面转变。

■三大增值税改革措施

国务院常务会议指出，5月1日起将制造业等行业增值税税率从17%降至16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。统一增值税小规模纳税人标准。

■办理出入境证件“只跑一次”

国家移民管理局日前表示，5月1日起，全国实行办理护照等出入境证件“只跑一次”制度，确保申请人到出入境接待窗口一次即可完成申办护照等出入境证件的全部手续。

■28项药品实现进口零关税

财政部日前发布消息，自5月1日起取消28项药品的进口关税。调整后，除安宫牛黄丸等我国特产药品、部分生物碱类药品等少数品种外，绝大多数进口药品，特别是有实际进口的抗癌药均将实现零关税。（网站首页图：晨报资料图片）