美国人来了，贸易战第一回合，中国赢得了世界尊重

美国人来谈判了。从媒体报道的代表团构成来看，堪称重量级。特朗普经济智囊的关键人物，财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽，国家经济委员会主任库德洛和白宫贸易顾问纳瓦罗，悉数到齐中国人说，“不打不相识”。西方人的思维是，“要尊重你，你得有值得尊重之处。”虽然谈判还没有开始，结果很难预料。但这次谈判无疑是中美贸易战的一个重要节点。

确实，这次美国发起的贸易战，可说是来势汹汹。第一张牌就是500亿美元的商品关税清单；第二张牌是，喊出了再加1000亿美元商品关税清单的推文。历史上，还没见美国对其他国家这么出牌过。但中国的反击，恐怕更出乎美国人的预料：首先，对已经开出来的500亿美元美方清单，对等开出清单；对特朗普再加1000亿美元的推文，中方表示，你的清单落地之日，就是中方的新报复清单出台之时。

中方的这种气势，是美国以往的贸易战对手没有的。不论是西欧工业强国，还是日本，它们很少敢这样直接怼美国。而中方的反击，则是一次比一次更加坚定，回应的时间差也一次比一次短。

这样的迅速，可以说是非常罕见。这点很重要！既然可能要开贸易战，那就是肉搏阶段的来临。这个时候，也不要谈什么战略了，战术已有决定性作用，战术对路就能影响全盘的战略。所以，在时间与方向上，都出乎对手预料，就会产生强烈震慑作用。

方向的选择，中方可以说是非常专业，研究很细致。打击的方向，很多是特朗普的票仓。这自然会给对方带来心理阴影。打贸易战，专业性极强。如果打得不到位，打不到痛处，反而会让对手变本加厉。这次中方反击，除了打击特朗普的票仓之外，还直击美国产业的痛处。无论大豆、汽车，还是飞机，都是美国的优势产业，美方可能预期中国不敢从这些领域入手，因为中国也需要这些产品。但结果，中国反击清单，超出美方预料。这在一定程度上动摇它的判断：“不是说中国不敢么，这下真打了，难道对方有后手？！”

市场是检验贸易战的最好指标，在中国的强力反击下，美国股票市场，几次蒸发近万亿美元市值。如今，经过几次反弹，还是一个空头排列。这意味着：将来要继续打的话，美股很大概率还要大跌。特朗普为的不过是1000亿美元的贸易顺差，结果损失上万亿美元的市值，这是真的痛。

只有痛，也就罢了。他还有未来的更大损失。

中美关系不仅仅是贸易关系，还有投资等各种其它经济往来，这些年，一些美国公司在中国所赚取的利润，已经超过了其本土的利润，比如通用汽车、苹果公司，这是已经兑现的中国机遇的一部分，而未来更大的中国机遇正在敞开大门。

在海南博鳌亚洲论坛上，中国国家主席习近平宣布了中国前所未有的开放政策。中国的经济金融开放将给世界带来新的中国机遇，这个机遇说来就来，4月27日，中国银保监会发布了一个通知，近期将采取几大措施，落实外资金融业在中国的落地。中国的金融开放，正在加速开门。

英国、法国、德国、日本等西方发达国家，已闻风而动，开始申请落地，准备进入中国这个全球新兴的资本大市场。毫无疑问，这是明智之举，也是资本的聪明选择。因为中国资本市场，将是中国制造之后的另外一个巨大机遇。如果说，过去的四十年，发达国家的公司，从中国成长为世界工厂的过程中，赚取了巨大的利润，那么，未来十年，中国的资本市场，将是全球各大资本公司，重写这一利润神话的新机遇所在。

从银保监会的这份通知来看，英国，日本新加坡的商业银行，法国德国的保险机构，都已经闻风而动，而中国的监管机构把这些国家的名录放在通知里，很可能说明一点，那就是，中国已经打算向这些国家的金融机构开放。接下来不久，这些国家的银行与保险公司，将能够分享到中国资本市场的这块巨型蛋糕。

细心的人们也不难发现，这个通知提到的名录里，却没有美国金融机构。要知道，美国金融机构的市场嗅觉是最灵敏的，也是市场开拓能力最强的。如果在中国金融开放的黄金时期，错失机遇的话，未来恐怕将在竞争中，处于不利的位置。其实，中国的对外开放，是面对所有国家的，但那些对中国说狠话，搞贸易战的国家，中国民意恐怕很难赞成开放，毕竟谁能对着扔来的石头，笑脸相迎呢。看来，如果美国人执意要与中国打贸易战，那么，在未来这个金融大开放的中国，美国金融机构恐怕注定是要掉队了。

这回美国人来了，谈判不日就要开始。中国的这次强硬回击与开放姿态，不仅获得了国内民意的巨大支持，也赢得了全球各国的巨大理解：日本、欧洲等美国的传统盟友，都不认同美国的贸易战政策。所以，如果美国还执意要打，提不切实际的要价，那么，拥有这些优势的中国，能做的也只有奉陪到底了。

希望美国某些人能够顺应这个世界大势。身为全球第一强国的美国，应该更自信一些。中国作为一个发展中国家，都愿意更开放地拥抱这个世界，你美国如此强大，到底怕什么呢？

（作者为国际锐评评论员 思海）