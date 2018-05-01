5座小轿车坐“5大1小” 要记6分罚200元，你知道么-上海交警“五一”假期严查自驾游超载

记者 倪冬 通讯员 丁宏奇

晨报讯 一辆5座小轿车，包括驾驶员在内一共坐了5个大人、1个小孩，你知道这属于超载吗？而且，因为“超过核定人数20%以上”，处罚尺度等同于闯红灯——记6分、罚款200元！“五一”假期期间，本市交警部门对这类极易引发重大交通事故却在自驾游中较常见的超载行为进行了集中整治。

小长假期间，本市各大景点游人如织。云集东方明珠电视塔、上海海洋水族馆、金茂大厦等景点的小陆家嘴区域更是如此，停车泊位“一位难求”。4月30日15时左右，民警在东方明珠环岛拦下一辆银色凯越小客车，车上4个大人2个小孩，超过核载的5人上限，民警依法对司机作出记6分、罚款200元的处罚。

该车司机称，自己一家外出旅游，不知道车上多带一个小孩属于超员违法。浦东交警支队民警张云峰解释说：“这样的客车超员违法情况经常发现，有时候一辆小轿车上多的能坐八个人，其中三个是小孩。”

据统计，今年以来，仅浦东交警支队二大队东方明珠中队已累计查处小轿车超员违法行为161起。其中，怀抱婴幼儿、后排3人座位实坐4人以上等情况尤为突出，近七成当事人均称对相关法律法规不了解。

据介绍，《道路交通安全法》里“人”的概念里没有大人小孩之分，就核载5人的小轿车而言，超1个人就符合“超过核定人数20%以上”的情形，处罚尺度等同于“闯红灯”——记6分，罚200元。

浦东交警支队明珠中队中队长马韵飞表示，客车超员存在较大安全隐患，极易引发重大交通事故。民警在查处上述违法行为的同时，一般都会要求当事人立即消除隐患，指引超载人员搭乘其他交通工具。

《道路交通安全法》小贴士

◎驾驶家庭乘用车携带未满四周岁的未成年人时，未配备儿童安全座椅的，罚款100元；

◎驾驶家庭乘用车携带未满四周岁的未成年人时，未正确使用儿童安全座椅的，罚款100元；

◎驾驶营运客车以外的载客汽车载人超过核定人数不满20%的，记3分、罚款200元；载人超过20%以上的，记6分、罚款200元。