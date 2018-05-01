明起G15沈海高速大修施工-建议途经车辆施工期间尽量绕行，预计9月底主线竣工

记者 钟晖

晨报讯 明天起，G15沈海高速（G1501嘉浏立交至S32申嘉湖立交段）开始实施大修。这是G15沈海高速建成以来最大规模的一次维修工程，计划9月底完成主线施工。管理部门建议，施工期间，途经车辆尽量绕行。

本市西部南北走向一条重要的交通干道——G15沈海高速，长期超负荷迎来送往，这一路段路基和桥梁出现了不同程度的病害，路政部门为此决定实施大修。

此次大修北起G1501嘉浏立交，南至S32申嘉湖立交，全长43.362公里。施工内容是对主线道路路面、桥梁进行维修，标志标线更换及增设，护栏、排水设施等附属工程提升与改造，收费站水泥路面板块处理等，其中包括11座大型互通立交及匝道收费站维修、42座中小桥换梁施工。

由于G15沈海高速通行量较大，为了尽量减少施工对交通带来的影响，工程总体分四个阶段施工，采用“单侧2-3公里路段间隔围封施工、对向车道保持两来两去规模、其余路段保持正常通行”的施工方案，施工路段由原双向六车道通行方式改为双向四车道通行，力争9月底完成主线施工。

路政部门承诺，将联合设计、施工、监理、养护和运营管理单位，尽量优化现场的施工工序和交通组织；认真做好现场施工区域围护，完善安全配套措施； 采用快速化施工工艺，保障施工质量与进度；同时加强标志标识指引，采用多路径诱导分流途经车辆，缓解交通拥堵。

对驾车族来说要注意的是，大修施工期间，施工路段限速为每小时60公里，禁止行驶车辆在施工路段超车、停车，交警部门将加强施工现场的交通管理，增设电子抓拍限速设施。路政部门提醒车辆要尽量绕行，避开施工区域，以免延误行程，具体为：客运车辆绕行嘉闵高架，货运车辆绕行G1501绕城高速或S20外环高速。