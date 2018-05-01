第28届上海白玉兰戏剧表演艺术奖昨晚颁奖-著名文化学者白先勇获特殊贡献奖

晨报记者 邱俪华

昨晚，第28届上海白玉兰戏剧表演艺术奖颁奖晚会在上海大剧院举行。

本届白玉兰戏剧奖以“绽放在新时代”为题，尚长荣、蔡正仁、舒巧、孟莉英、刘子枫、谷好好、茅善玉、史依弘、田水等著名表演艺术家先后一一揭晓奖项并为获奖演员颁奖。在各个奖项角逐中，王平凭借评剧《母亲》夺得本届主角奖榜首，她与惠敏莉、李君梅、金不换、冯蕴、蔡晓秋、陈明矿、钱程、周野芒、王岳凌共10人获得“主角奖”。配角奖榜首为许晴所获得，她与唐红友、徐蓉、张茜、蔡燕共5人获得“配角奖”。此外，吴鑫、王婉娜、汪建达获得“新人主角奖”，钱莹、姚奕获得“新人配角奖”，舞剧《春江花月夜·赛珍珠》剧组获得“集体奖”。本届白玉兰戏剧奖将“特殊贡献奖”授予著名文化学者白先勇，他是昆曲艺术的“传播大师”，是“戏曲进校园”的先驱。非常遗憾，白先勇先生因身体原因昨晚无法前来领奖，但为了感谢“白玉兰”，他特地写了一封书面答谢词。在答谢词中，他深情地回忆道：“我第一次接触昆曲是在上海，观赏到俞振飞与梅兰芳的《游园惊梦》，因此与昆曲结下不解之缘，这次在上海获得白玉兰大奖，对我更有特殊意义。”

值得一提的是，上海白玉兰奖艺术团自2015年开始，每年组织一批获得白玉兰奖的中青年戏剧家在当年的颁奖活动后深入基层演出，已先后到宝山、奉贤、崇明等区开展活动。2018年“玉兰芬芳映浦江——上海白玉兰戏剧表演艺术奖获奖演员金山专场演出”将于今天下午在金山举行，谷好好、钱惠丽、惠敏莉、陈澄、陈明矿、金不换、钱程、王平、傅希如、朱俭、王婉娜、钱莹等本届及历届白玉兰戏剧奖获奖演员，践行“戏曲乡村行”，为金山戏曲爱好者奉上一场艺术盛宴，并一同见证上海戏曲界和金山区合作推出的“梨园雅韵·大美金山”项目启动。

近日《关于全力打响上海“四大品牌”，率先推动高质量发展的若干意见》正式公布，全力打响“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌。白玉兰戏剧奖作为上海的一个文化品牌，将主动寻求新发展，未来要使“白玉兰”成为具有全国和全球影响力的舞台艺术评奖平台。“白玉兰”要努力做中国最有影响力的舞台表演艺术的评价机构，促进文艺创作从“高原”迈向“高峰”，打响“上海文化”品牌，推动中外戏剧文化的互动交流与中华传统文化的创造性转化与创新性发展。